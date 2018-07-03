Для Севмаша сформирована первая научно-производственная рота



Предприятие Севмаш.

Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС Предприятие Севмаш.Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. На сборный пункт военного комиссариата Архангельской области отправилась первая научно-производственная рота, сформированная для Севмаша (входит в ОСК). Ранее специализированных подразделений такого рода на северо-западе России не существовало.

На плацу военкомата ребят напутствовали заместитель главы города Юрий Козлов, заместитель генерального директора АО "ПО "Севмаш" по управлению персоналом Владимир Сыродубов, командир учебного центра подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра ВМФ Иван Ануфриев.

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственных ротах на предприятие отобраны пятьдесят новобранцев весеннего призыва, которые имеют среднее профессиональное образование. Это было основным требованием для отбора призывников в производственные подразделения. Все ребята закончили северодвинский техникум судостроения и машиностроения. Выпускники за годы учебы и практики в цехах Севмаша получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт.

На Севмаше военнослужащие приступят к работам в ближайшие месяцы – после принятия присяги.

Основные специальности, по которым ребята будут трудиться на предприятии – токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик. Новобранцы будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок.

Появление научно-производственной роты позволит сохранить навыки рабочих. Планируется, что еще пятьдесят новобранцев осеннего призыва также будут трудиться на Севмаше и одновременно заниматься военной подготовкой.

Как напоминает пресс-служба АО "ОСК", в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Министерства обороны. Также производственная рота будет сформирована и в Туле.

Основная цель создания научно-производственных рот – обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".