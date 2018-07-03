Войти

Для Севмаша сформирована первая научно-производственная рота

04.07.2018 ЦАМТО 88 0
0
Понравилась новость?
 0
Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 3 июля. На сборный пункт военного комиссариата Архангельской области отправилась первая научно-производственная рота, сформированная для Севмаша (входит в ОСК). Ранее специализированных подразделений такого рода на северо-западе России не существовало.

На плацу военкомата ребят напутствовали заместитель главы города Юрий Козлов, заместитель генерального директора АО "ПО "Севмаш" по управлению персоналом Владимир Сыродубов, командир учебного центра подготовки младших специалистов Объединенного учебного центра ВМФ Иван Ануфриев.

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственных ротах на предприятие отобраны пятьдесят новобранцев весеннего призыва, которые имеют среднее профессиональное образование. Это было основным требованием для отбора призывников в производственные подразделения. Все ребята закончили северодвинский техникум судостроения и машиностроения. Выпускники за годы учебы и практики в цехах Севмаша получили хорошую профессиональную подготовку и производственный опыт.

На Севмаше военнослужащие приступят к работам в ближайшие месяцы – после принятия присяги.

Основные специальности, по которым ребята будут трудиться на предприятии – токарь, слесарь-монтажник судовой, сборщик корпусов металлических судов, фрезеровщик. Новобранцы будут задействованы в строительстве атомных подводных лодок.

Появление научно-производственной роты позволит сохранить навыки рабочих. Планируется, что еще пятьдесят новобранцев осеннего призыва также будут трудиться на Севмаше и одновременно заниматься военной подготовкой.

Как напоминает пресс-служба АО "ОСК", в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о формировании научно-производственных подразделений в структуре Министерства обороны. Также производственная рота будет сформирована и в Туле.

Основная цель создания научно-производственных рот – обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса молодыми рабочими и специалистами, имеющими соответствующее образование и опыт работы на предприятиях ОПК, для выполнения задач по выполнению по гособоронзаказу.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса