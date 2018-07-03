Эксперт назвал выбор наименований воинских частей внутренним делом России



Военно-технический форум Армия. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Военно-технический форум Армия. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Присвоение 11 воинским частям РФ почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши - внутреннее дело России, считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился присвоить ряду частей и соединений российской армии почетные звания в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной войны. Присвоение 11 российским воинским частям почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики считают, что такие действия говорят "о планах по захвату страны".

"Закрепление почетных наименований российским воинским частям в честь тех полков и дивизий, которые обеспечили победу в Великой Отечественной войне - внутреннее дело России. Это - соблюдение отечественных воинских традиций, направленное на повышение авторитета армии и вооруженных сил РФ", - сказал Коротченко РИА Новости во вторник.

Представитель Радикальной партии Украины заявил, что его пугает решение Путина. Он предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае, "если начнется полномасштабное вторжение". Коротченко отметил, что "неадекватность украинской власти должны комментировать психиатры".

Из 11 упомянутых в указе Путина воинских частей три получили названия, связанные с Украиной, - Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.