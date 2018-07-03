Катера-катамараны нового поколения пополнят состав ВМФ России



многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.

Источник: © фото предоставлено пресс-службой ВМФ России многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.Источник: © фото предоставлено пресс-службой ВМФ России

ЦАМТО, 3 июля. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России будет построена на предприятии "КАМПО" в соответствии с 3-летним государственным контрактом.

При проектировании этих катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.

Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье.

Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.

Планируется, что уже в третьем квартале 2018 года на предприятии "КАМПО" для Гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г. Он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах Управления навигации и океанографии Минобороны РФ для использования гидрографической службой ВМФ при проведении широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне.

Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.

Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.

Катера проекта 23370Г катамаранного типа будут построены по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО". Водоизмещение катера составит около 140 тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.