Катера-катамараны нового поколения пополнят состав ВМФ России
|
|
многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г.
Источник: © фото предоставлено пресс-службой ВМФ России
ЦАМТО, 3 июля. Серия из трех новейших гидрографических катеров проекта 23370Г для ВМФ России будет построена на предприятии "КАМПО" в соответствии с 3-летним государственным контрактом.
При проектировании этих катеров реализованы самые современные требования Главного командования ВМФ к судам этого типа.
Гидрографические катера проекта 23370Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования (СНО), в том числе расположенных на необорудованном побережье.
Катера будут обладать возможностями оперативного промера глубин в местах постановки плавучих предостерегательных знаков с использованием промерного эхолота.
Планируется, что уже в третьем квартале 2018 года на предприятии "КАМПО" для Гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной многофункциональный гидрографический модульный катер-катамаран проекта 23370Г. Он станет первым гидрографическим судном катамаранного типа, построенным в интересах Управления навигации и океанографии Минобороны РФ для использования гидрографической службой ВМФ при проведении широкого спектра гидрографических исследований в морской зоне.
Все катера этой серии будут названы в честь выдающихся российских маячников приказами Главкома ВМФ России адмирала Владимира Королева.
Многофункциональный модульный гидрографический катер проекта 23370Г разработан в развитие проектов 23370 и 23370М, которые строятся предприятием "КАМПО" для поисково-спасательных сил ВМФ и уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
Катера проекта 23370Г катамаранного типа будут построены по заказу ВМФ России подмосковным предприятием "КАМПО". Водоизмещение катера составит около 140 тонн, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2018 В РФ заложат головной гидрографический катер-катамаран
15.06.2018 В третьем квартале 2018 года для гидрографической службы ВМФ России будет заложен головной катер катамаранного типа
15.06.2018 Головной гидрографический корабль заложат для ВМФ в третьем квартале
18.04.2018 Третий катамаран проекта 23370М войдет в состав ВМФ до конца 2018 года - Минобороны РФ
09.11.2017 В 2018 году в состав поисково-спасательных сил ТОФ войдет очередной модульный катер-катамаран проекта 23370
08.11.2017 Тихоокеанский флот пополнился новейшим многофункциональным модульным водолазным судном "СМК-2177"
09.12.2016 Многофункциональный модульный катер «СМК-2176» пр. 23370М вошел в состав Северного флота
26.09.2016 В Мурманске спущен на воду поисково-спасательный катер нового поколения