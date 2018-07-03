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На заводах ОАК проверили ход выполнения гособоронзаказа

04.07.2018 ЦАМТО 101 0
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Сборка самолетов в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Сборка самолетов в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 3 июля. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки посетили ряд оборонных предприятий, в том числе заводы ОАК – филиалы ПАО "Компания "Сухой" в Комсомольске-на Амуре и Новосибирске.

Делегацию сопровождали президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Игорь Озар.

В ходе рабочей поездки участники делегации проверили ход выполнения предприятиями государственного оборонного заказа, оценили перспективы загрузки производственных мощностей и провели совещание по текущим вопросам и планам в рамках гособоронзаказа на ближайшую перспективу.

В ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина Ю.Борисов положительно оценил ход выполнения контрактных обязательств.

"Предприятия уже адаптировались к потребностям Министерства обороны. Они ритмично, поквартально сдают свою продукцию. Нас больше уже интересуют вопросы качества, вопросы будущего, модернизации, вопросы перспективной техники", – заявил Ю.Борисов.

В свою очередь, А.Криворучко подчеркнул, что завод без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе, по созданию истребителя пятого поколения Су-57. В настоящее время продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

"Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики. Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году. Соответствующий контракт готовится к подписанию", – заявил журналистам заместитель главы военного ведомства.

Многофункциональный малозаметный авиационный комплекс 5-го поколения Су-57 разработан "ОКБ Сухого", предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника. Сочетание высокой маневренности и сверхманевренности с возможностью сверхзвукового крейсерского полета, наиболее современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 чрезвычайно высокий уровень боевой эффективности и превосходство над противником.

Делегация также посетила Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, где проверила сроки и качество производства авиационной техники в рамках гособоронзаказа, уделив внимание ходу работ по модернизации истребителя-бомбардировщика Су-34 с учетом опыта, накопленного авиационной группой ВКС России в Сирии.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
03.07.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения

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