"Роствертол" модернизирует вертолет Ми-2



Ми-2 на авиасалоне в Дубае (2011г.). Фото: П.2. Ми-2 на авиасалоне в Дубае (2011г.). Фото: П.2.

Всего инвестиционная программа компании на 2018 год насчитывает 20 проектов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Роствертол" (Ростовский вертолетный производственный комплекс, входит в холдинг "Вертолеты России") проводит в текущем году научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по модернизации вертолета Ми-2, следует из годового отчета предприятия.

"Инвестиционная программа на 2018 год насчитывает 20 инвестиционных проектов [...] Шесть проектов НИОКР, в том числе: модернизация Ми-26 в Ми-26Т2В для МО [Министерства обороны] РФ, программа импортозамещения, модернизация вертолета Ми-2 в вариант Ми-2М, создание модернизированного ударного вертолета Ми-28НЭ для поставки инозаказчикам, создание модернизированного вертолета Ми-24П/35П, создание беспилотной авиационной системы (БАС)", - сообщается в документе.

Также в годовом отчете указывается, что на конец 2018 года намечены первые поставки в войска модернизированной версии "Ночного охотника" - вертолета Ми-28НМ, способного выполнять широкий спектр задач от воздушной разведки и целеуказания до уничтожения разнородных наземных и воздушных целей. В 2017 году завершились опытно-конструкторские работы по созданию этого вертолета.

"Ми-28НМ предназначен для поддержки десантно-штурмовых, мотострелковых и разведывательных подразделений, оснащен принципиально новым локатором, обеспечивающим круговой обзор, современной системой управления, комплексом противодействия средствам ПВО, новыми двигателями. Также вертолет оснащен модернизированными лопастями несущего винта, за счет чего существенно возрастает скорость машины", - говорится в отчете.

В 2017 году, согласно данным в отчете, был выполнен опытный ремонт вертолета Ми-28Н. Помимо работ по созданию Ми-28НМ на заводе велись работы по созданию модернизированного транспортно-десантного вертолета Ми-26Т2В.

Вертолет Ми-2

В 2014 году глава украинской двигателестроительной компании "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев рассказывал ТАСС, что запланировано провести ремоторизацию нескольких сотен российских многоцелевых вертолетов Ми-2.

Ми-2 - советский многоцелевой вертолет, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля в начале 1960 годов. В 1965 году было развернуто серийное производство в Польше. До окончания производства в 1992 году построено свыше 5400 единиц. Ми-2МСБ2 - вертолет, модернизированный компанией "Мотор Сич", с установленными двигателями АИ-450М1.