Делегация южнокорейской армии проведет встречу с командованием Тихоокеанского флота
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Эсминец Kwanggaeto Daewang (KDX-1) ВМС Южной Кореи.
Источник: militaryparitet.com
Также военнослужащие Республики Корея познакомятся с достопримечательностями Владивостока
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Первой армии Республики Корея прибыла в Приморье в соответствие с планом международной деятельности министерства обороны РФ. Возглавляет делегацию командующий этим объединением генерал армии Пак Чон Чжин, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"В рамках визита в Восточный военный округ (ВВО) южнокорейские военнослужащие посетят одно из общевойсковых соединений ВВО в Уссурийске, проведут встречу с представителями командования Тихоокеанского флота, познакомятся с достопримечательностями Владивостока", - сказал офицер.
Планируется, что визит южнокорейской делегации завершится 6 июля.
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03.07.2018
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