Морская авиация Балтийского флота пополнилась двумя истребителями Су-30СМ
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Один из двух новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "75 красный", предположительный серийный номер 10МК5 1416) постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в Перми при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), август 2017 года.
Источник: piligrim51 / www.avsim.su/forum
За два года флот получил восемь истребителей этого типа
КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Балтийский флот пополнился двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Они прибыли на авиабазу флота в городе Черняховск в Калининградской области, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.
"На аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще два истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота. Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, совершили перелет в самый западный российский регион на Балтике", - сказал он.
По словам Мартова, летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. В ходе подготовки офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специальный курс на наземных тренажерах.
"В рамках государственного оборонного заказа в 2018-2019 годах в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа", - отметил Мартов.
За два года Балтийский флот получил восемь истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.
Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
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03.07.2018
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