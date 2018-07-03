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Морская авиация Балтийского флота пополнилась двумя истребителями Су-30СМ

04.07.2018 ТАСС 109 0
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Су-30СМ
Один из двух новых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "75 красный", предположительный серийный номер 10МК5 1416) постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут" во время промежуточной посадки в Перми при перелете из Иркутска на аэродром Халино (Курск), август 2017 года.
Источник: piligrim51 / www.avsim.su/forum

За два года флот получил восемь истребителей этого типа

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Балтийский флот пополнился двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Они прибыли на авиабазу флота в городе Черняховск в Калининградской области, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

"На аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще два истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота. Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, совершили перелет в самый западный российский регион на Балтике", - сказал он.

По словам Мартова, летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. В ходе подготовки офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специальный курс на наземных тренажерах.

"В рамках государственного оборонного заказа в 2018-2019 годах в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа", - отметил Мартов.

За два года Балтийский флот получил восемь истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.

Су-30СМ - последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Су-30
Проекты
БФ
Гособоронзаказ

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