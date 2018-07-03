Россия подготовилась к созданию альтернативного интернета
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Источник: gereports.ca
Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, воспользоваться которыми страна сможет при неблагоприятном сценарии. Об этом заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев, передает ТАСС.
Он заверил, что технические, финансовые, интеллектуальные и "все остальные возможности для этого имеются".
"К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов. Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета", — полагает Рогачев.
Он также отметил, что, несмотря на потенциал, не считает, что создание альтернативного интернета в России — то, чего "кому-то бы очень хотелось".
В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил предложение Совета безопасности по созданию отдельного интернета для стран БРИКС и поручил компетентным органам заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США и ряда стран Европейского союза. Договариваться о создании собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), дублирующей уже существующую, поручено Минкомвсязи совместно с МИД.
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03.07.2018
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