"Багдадский роман": "АвтоКрАЗ" променял ВСУ на иракскую армию

Производитель известных еще с советских времен автомобилей КрАЗ все меньше работает для внутреннего рынка. Дело в том, что погрязшие в коррупционных схемах чиновники украинского министерства обороны подыскивают для ВСУ иностранные автомобили и тем самым ставят бывший завод имени 50-летия Советской Украины на грань выживания.

В результате приходится кременчугцам искать счастье на стороне, в далеком Ираке. Там-то пускай уже морально устаревшие, но очень дешевые и знакомые еще со времен Саддама Хусейна автомобили продолжают эксплуатировать в армии. Сегодня стало известно о поступлении новой партии КрАЗ-6322. Эти автомобили должны восполнить потери, понесенные в ходе столкновений с боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ.

По просьбе иракской стороны автомобили получили локальную защиту двигателя, топливных баков и мест водителя и пассажиров. В Ираке КрАЗы применяются для буксировки артсистем, подвоза боеприпасов и для установки на местных предприятиях реактивной системы залпового огня БМ-21.

اعتقد انهم استخدموا الورق المقوى او الكرتون لمنع رؤية الطاقم من القناصين او غيرهم وربما مادة اخرى لا ادري pic.twitter.com/86llE7eyGe — KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) 2 июля 2018 г.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев