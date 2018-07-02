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"Багдадский роман": "АвтоКрАЗ" променял ВСУ на иракскую армию

04.07.2018 Российская газета 111 0
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КрАЗ-6322
КрАЗ-6322.
Источник: rg.ru


Производитель известных еще с советских времен автомобилей КрАЗ все меньше работает для внутреннего рынка. Дело в том, что погрязшие в коррупционных схемах чиновники украинского министерства обороны подыскивают для ВСУ иностранные автомобили и тем самым ставят бывший завод имени 50-летия Советской Украины на грань выживания.

В результате приходится кременчугцам искать счастье на стороне, в далеком Ираке. Там-то пускай уже морально устаревшие, но очень дешевые и знакомые еще со времен Саддама Хусейна автомобили продолжают эксплуатировать в армии. Сегодня стало известно о поступлении новой партии КрАЗ-6322. Эти автомобили должны восполнить потери, понесенные в ходе столкновений с боевиками запрещенной в России группировки ИГИЛ.

По просьбе иракской стороны автомобили получили локальную защиту двигателя, топливных баков и мест водителя и пассажиров. В Ираке КрАЗы применяются для буксировки артсистем, подвоза боеприпасов и для установки на местных предприятиях реактивной системы залпового огня БМ-21.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
02.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
АвтоКрАЗ
КрАЗ-6322

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