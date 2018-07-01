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Провал проекта перспективной колесной БМП АТОМ стал для России благом

04.07.2018 Вестник Мордовии 131 0
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В 2013 году на выставке Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле впервые была представлена тяжелая колесная БМП ATOM с 57-мм пушкой.Этот совместный российско - французский проект предусматривал создание на базе французской бронемашины VBCI целого семейство бронетехники (БРЭМ, ЗСУ, КШМ, САУ и др). Своеобразным "ядром" его и должна была стать 32-тонная БМП с двигателем в 600 л.с. Предполагалось, что ее максимальная скорость составит более 100 км/ч, запас хода по топливу - 750 км.


Прототип боевой машины пехоты (БМП) "Атом", представленный «Уралвагонзаводом» и французской компанией Renault Truck Defence на Russian Arms Expo-2013.
Источник: imageshack.us

Однако позже оказалось, что французы - неважные партнеры: поддавшись давлению США, они в одностороннем порядке разорвали целый ряд взаимовыгодных проектов. У нас много писали о морских "десантных" "Мистралях", но забыли о БМП "АТОМ". Этот проект тоже был похоронен.


Французская БМП VBCI уничтоженная в Мали.
Источник: rg.ru

Судя по последним событиям в Мали, похоже, нам повезло, что эта сделка сорвалась. VBCI, хоть и рекламировался как сильнозащищенный, но на размещенных в Сети видео видно, что эта бронемашина также хорошо горит, как и старые бронетранспортеры разработки 60-70 гг. Похоже, большая часть характеристик оказались раздутыми в рекламных целях. Вот вам и французское качество.

В свое время военные эксперты сильно критиковали сверхнеудачный французский танк АМХ-30 с его, по сути, картонной броней и неэффективной системой управления огнем. Затем появился вечно ломающийся "Леклерк". Теперь вот горящий как спичка "супер-БМП" VBCI. Вряд ли теперь, после произошедшего в Мали, кто-то всерьез будет воспринимать бронированные подделки французского оборонпрома.


Лев Романов
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Мали
Россия
США
Франция
Продукция
Leclerc
VBCI
Мистраль (Mistral)
Компании
Оборонпром
Уралвагонзавод

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