Провал проекта перспективной колесной БМП АТОМ стал для России благом

В 2013 году на выставке Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле впервые была представлена тяжелая колесная БМП ATOM с 57-мм пушкой.Этот совместный российско - французский проект предусматривал создание на базе французской бронемашины VBCI целого семейство бронетехники (БРЭМ, ЗСУ, КШМ, САУ и др). Своеобразным "ядром" его и должна была стать 32-тонная БМП с двигателем в 600 л.с. Предполагалось, что ее максимальная скорость составит более 100 км/ч, запас хода по топливу - 750 км.

Прототип боевой машины пехоты (БМП) "Атом", представленный «Уралвагонзаводом» и французской компанией Renault Truck Defence на Russian Arms Expo-2013. Источник: imageshack.us

Однако позже оказалось, что французы - неважные партнеры: поддавшись давлению США, они в одностороннем порядке разорвали целый ряд взаимовыгодных проектов. У нас много писали о морских "десантных" "Мистралях", но забыли о БМП "АТОМ". Этот проект тоже был похоронен.

Французская БМП VBCI уничтоженная в Мали. Источник: rg.ru

Судя по последним событиям в Мали, похоже, нам повезло, что эта сделка сорвалась. VBCI, хоть и рекламировался как сильнозащищенный, но на размещенных в Сети видео видно, что эта бронемашина также хорошо горит, как и старые бронетранспортеры разработки 60-70 гг. Похоже, большая часть характеристик оказались раздутыми в рекламных целях. Вот вам и французское качество.

В свое время военные эксперты сильно критиковали сверхнеудачный французский танк АМХ-30 с его, по сути, картонной броней и неэффективной системой управления огнем. Затем появился вечно ломающийся "Леклерк". Теперь вот горящий как спичка "супер-БМП" VBCI. Вряд ли теперь, после произошедшего в Мали, кто-то всерьез будет воспринимать бронированные подделки французского оборонпрома.

Лев Романов