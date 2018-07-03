Патрушев оценил уровень антитеррористической защиты на Дальнем Востоке



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке остаются уязвимыми для террористических посягательств.

"Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются потенциально опасными с точки зрения их уязвимости для совершения актов незаконного вмешательства, включая акты террористической направленности", - сказал Патрушев на совещании, посвященном вопросам безопасности на транспорте.

По его словам, принятые меры позволили не осложнить в последние годы оперативную обстановку на объектах транспорта на Дальнем Востоке.

Секретарь Совбеза раскритиковал работу по категорированию и оценке уязвимости таких объектов. По его словам, процедуру категорирования на Дальнем Востоке прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости. "Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности, - добавил Патрушев. - Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют".

Секретарь Совбеза отметил, что вероятность несанкционированного проникновения на объекты транспорта растет в связи со слабой инженерной укомплектованностью и отсутствием современных охранных систем при малочисленности сотрудников охраны объектов транспорта.

"Более половины лиц, ответственных за работу в сфере обеспечения безопасности перевозок, не имеют специальной профессиональной подготовки, что грозит их неспособностью адекватно реагировать на возможные факты незаконного вмешательства в работу транспорта, не исключая террористические акты", - заявил Патрушев.