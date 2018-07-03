Модульный боец. Чем опасны новейшие корветы проекта 22160



Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков.

Источник: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа / Головной патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков.Источник: CC BY-SA 4.0 / пресс-служба Южного военного округа /

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Андрей Коц. Высокая автономность, отличная мореходность, огневые возможности крейсера и модульная концепция вооружения - на Черном море проходит испытания новейший патрульный корабль ВМФ России "Василий Быков". Этот корвет проекта 22160 - первый в серии из шести легких морских "ударников", которые к 2022 году пополнят боевой состав Черноморского флота. Об основных особенностях новых кораблей - в материале РИА Новости.

"Невидимый" и быстрый

Корабли проекта 22160 на редкость универсальны: могут охранять территориальные воды и морские базы, патрулировать 200-мильную исключительную экономическую зону, эскортировать гражданские суда и поражать все типы наземных, надводных и воздушных целей. Сравнительно небольшие, 94-метровые с водоизмещением в 1800 тонн, они способны находиться вдали от берега до 60 суток. По показателям автономности корветы вдвое превосходят, например, 4000-тонные фрегаты проекта 11356.

Максимальная дальность плавания - шесть тысяч морских миль, скорость - до 30 узлов. Выдающихся для таких "малышей" показателей мореходности удалось достичь благодаря производительной двигательной установке общей мощностью 34 тысячи лошадиных сил, обтекаемым обводам корпуса и современному навигационному оборудованию. Корпус корвета и надстройка спроектированы с применением технологии "стелс", что снижает общую радиозаметность. У бортов корабля высокие, так называемые обратные завалы, а у компактной надстройки - угловатые формы. Кроме того, верхняя палуба защищена специальным радиопрозрачным композитным покрытием.

Макет патрульного корабля проекта 22160. Источник: Северное Проектно-Конструкторское Бюро

Еще одна особенность проекта 22160 - ангар для десантно-штурмовой лодки в кормовой части. Корвет может отправить группу морских пехотинцев для досмотра подозрительного судна и, если потребуется, прикрыть их огнем. Также в ангаре помещается многоцелевой вертолет. Бортовая электроника корабля довольно продвинутая. Навигационная радиолокационная станция "Пал-Н" на крыше надстройки используется для сканирования, обнаружения, идентификации и отслеживания воздушных или наземных целей. Там же расположена система радиолокационного обнаружения "Позитив-МЭ1". Кроме того, корвет оборудован техническими средствами для отслеживания дайверов-диверсантов, подводных лодок и торпед, что делает его незаменимым при охранении более крупных кораблей.

Модульный принцип

Для кораблей с относительно небольшим водоизмещением корветы на удивление серьезно вооружены. Модульность позволяет менять оружие и оборудование в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций.

Главный калибр корвета, универсальная артиллерийская установка АК-176МА (76,2 миллиметра) эффективно отрабатывает как надводные, так и воздушные цели на дистанциях двенадцать и семь километров соответственно. Скорострельность - до 120 выстрелов в минуту. У АК-176МА по сравнению с аналогичными системами предыдущего поколения в два раза точнее наведение приводов и лучше кучность стрельбы. А штатного боекомплекта в 152 снаряда хватит, чтобы доставить серьезные неприятности даже крупному кораблю.

В кормовой части есть место для монтажа установки вертикального пуска ракет семейства "Калибр", "Оникс", а также зенитно-ракетных комплексов "Гибка", или "Штиль-1". То есть корабль может выполнять как ударную, так и оборонительную функцию, прикрывая союзников своей ПВО. Для защиты от боевых пловцов противника корвет оснащен противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-65 с собственной гидроакустической станцией с радиусом действия около 400 метров. Подобное оружие незаменимо при обороне портов и военно-морских баз. А для борьбы с пиратами и контрабандистами установлены два 14,5-миллиметровых пулемета.

"Москитный флот"

Ожидается, что "Василия Быкова" передадут военным до конца 2018-го. Он станет частью "москитного флота" России, формирование которого давно обсуждают в экспертном сообществе. С 2014 по 2018 год ВМФ получил шесть малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 "Буян-М", еще пять должны вступить в строй в ближайшие годы. Кроме того, в настоящее время достраиваются два МРК проекта 22800 "Каракурт" (всего запланировано порядка 12 кораблей). Эти морские платформы объединяет водоизмещение менее 1000 тонн и мощное тактическое ударное вооружение - все те же "Калибры".

Малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017 года. Источник: РИА Новости / Александр Гальперин

Эскадра небольших, малозаметных и быстрых ракетных кораблей - серьезная угроза даже для авианосца. Это понимают и на Западе. Вскоре после дебюта "Буянов" 7 октября 2015 года американский журнал Forbes писал: "Возможности российского флота позволяют серьезно ограничить свободу действий США и НАТО и потребовать от американской оборонной промышленности внушительного повышения расходов. Даже малые патрульные российские корабли могут нанести более сильный удар, чем корабли других военно-морских сил, за счет использования новых крылатых ракет "Калибр" и боеприпасов точного наведения".

Вероятно, "Василий Быков" и другие корветы проекта 22160 с их большой длительностью автономного похода будут действовать в дальней морской зоне, а на "Буяны" и "Каракурты" ляжет задача охраны "домашней" акватории. В любом случае, если промышленности удастся поддерживать высокие темпы строительства этих кораблей, ни одно военно-морское соединение вероятного противника не сможет чувствовать себя в безопасности вблизи российских территориальных вод.