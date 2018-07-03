Патрушев обсудит вопросы нацбезопасности России на Дальнем Востоке



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Петропавловске-Камчатском проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке России.

Патрушев обсудит с главами регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководством ряда федеральных министерств и ведомств проблемы, связанные с безопасным использованием транспорта для населения, а также дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования, сообщила пресс-служба аппарата СБ.

Предыдущее такое совещание по вопросам национальной безопасности в ДФО прошло 7 августа 2017 года в Якутске. Тогда Патрушев указал, что динамика развития приграничных территорий российского Дальнего Востока не в полной мере обеспечивает национальную безопасность страны. Как подчеркивал секретарь Совета безопасности, наблюдаются значительные диспропорции в показателях уровня жизни местного населения, низкие доходы тормозят платежеспособный спрос и сводят на нет усилия по развитию предпринимательства.

Кроме того, незавершенными оставались вопросы развития инфраструктуры, оптимизации транспортных расходов, снижения стоимости энергоресурсов, отмечал Патрушев. Также не менее актуальными задачами Патрушев называл обеспечение защиты приграничных населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с наводнениями, пожарами, а также задачи обеспечения общественной безопасности.

Патрушев указывал и на вызывающий беспокойство высокий уровень безработицы среди сельского населения на российском Дальнем Востоке, особенно в Еврейской автономной области, Приморском и Камчатском краях.

Помимо этого, Патрушев заявлял о необходимости увеличить численность населения на Дальнем Востоке и подчеркивал, что это необходимо для снижения уровня демографических угроз национальной безопасности страны. Для этого надо продолжить создавать условия для роста рождаемости, для сокращения уровня смертности, для формирования устойчивого миграционного притока населения в ДФО из иных российских регионов, указывал секретарь СБ. Кроме того, важно обеспечить дополнительные стимулы для закрепления в ДФО молодежи, а также придать новый импульс выполнению госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, говорил Патрушев.