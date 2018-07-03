Курс, заданный "Нордом"



Крымское судно "Норд".

Источник: vladtime.ru Крымское судно "Норд".Источник: vladtime.ru

Украина готовится к войне в Черном море

Отношения между Россией и Украиной в Черноморском регионе резко обострились в конце весны. Киев взял курс на "повышение градуса". Россия достаточно жестко отреагировала на захват "Норда" ("Новый азовский поход"). Украинское военно-политическое руководство решилось на ответный ход.

Между Киевом и Москвой уже четыре года длится спор за морские вышки "Черноморнефтегаза". Они достались России после присоединения Крыма. На Украине их называют "вышками Бойко" (в честь министра энергетики, решившего их приобрести) и считают незаконно аннексированными.

ВМСУ и раньше устраивали вылазки против вышек "Черноморнефтегаза". Но с мая провокаций стало заметно больше. Поэтому российская сторона была вынуждена задействовать в охране объектов малые ракетные корабли Черноморского флота.

Киев не успокаивается. С апреля украинские военные наращивают число учений. В них, помимо авиации и береговых войск, принимают участие и боевые корабли. Так, 19 июня начались весьма масштабные по украинским меркам военные маневры. В море одновременно вышли флагман ВМСУ – эсминец "Гетман Сагайдачный" и два бронекатера проекта "Гюрза-М".

Что происходит в Черном море, к какому развитию событий готовятся стороны? Попробуем ответить.

Уловы и уловки

25 марта украинской погранслужбой было незаконно задержано российское рыболовецкое судно "Норд". Как известно, этот акт привел к обострению ситуации и ответным мерам. В мае кризис из маленького Азовского моря перекинулся в Черное.

“Первоначально Россия разместила на вышках морскую пехоту. Позже было принято решение перевести их поближе к Крыму”

4 мая российские корабли береговой охраны погранвойск задержали у западного берега Крыма, в районе мыса Тарханкут украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. В ходе досмотровых действий были изъяты сети, незаконно пойманная рыба, в том числе редкие дельфины-азовки. Часть добычи российские пограничники спасли и выпустили в море.

Сообщение о задержании ЯМК-0041 прошло по всем российским средствам массовой информации. Многочисленные экспертные комментарии сводились к мысли: это ответ на захват "Норда". Между тем из обсуждения выпал важный факт. Почему судно оказалось в российских территориальных водах? При этом украинская сторона, хотя и нехотя, признала, что ЯМК-0041 нарушило границу и незаконно (без разрешения) вело лов.

После присоединения Крыма в 2014 году большинство привычных для Украины мест морского промысла отошли России. Считается, что это негативно сказалось на рыбаках незалежной. Но это не так. Во-первых, большая часть рыболовецких предприятий осталась в Крыму, их работники приняли российское гражданство. Они продолжили промысел там, где занимались им раньше. Во-вторых, оставшиеся на Украине рыбаки специализировались на других районах. Их основные места лова приходились не на Черном море в районе Крыма, а на Азовское. Хотя, надо признать, иногда они все же выходили за пределы Керченского пролива.

После присоединения Крыма украинцы, случалось, вели лов в его черноморской акватории. Но делали это по-быстрому. Взяв добычу, моментально уходили, чтобы не иметь неприятностей с российской береговой охраной. В свою очередь наша погранслужба не стремилась устроить погоню и стрельбу.

От задержания "Норда" первыми пострадали украинские рыбаки. Противостояние пришлось на время, когда они получают основной годовой улов. Но рыбаки Бердянска, Геническа почти перестали выходить в море. Те, кто осмеливался, предпочитали выходить искать удачу у берегов Крыма. И рискуя, наловить пытались по максимуму, чтобы компенсировать убытки и хоть немного заработать.

Но к смене мест лова уже были готовы российские пограничники. После задержания судна ЯМК-0041 украинские рыбаки полностью прекратили промысел.

Маневры с "Гетманом"

Тем временем в Киеве правительство потребовало от вооруженных сил обеспечить безопасность рыбаков. Причем не только в Азовском, но и в Черном море. Хотя штаб ВМСУ прекрасно понимал, что дело даже не в полном превосходстве российской стороны.

Для обеспечения рыболовства в Черном море украинским кораблям придется нарушать территориальные воды России. Одно дело – на словах не признавать границы, а другое – делать это открыто. Понятно, что Черноморский флот РФ ответит быстро и жестко.

Вышки "Черноморнефтегаза" под охраной ракетных кораблей Черноморского флота. Фото: finobzor.ru

В то же время украинский Генштаб, по всей видимости, стал рассматривать активность российского ВМФ не только как защиту рыболовства, мероприятия по охране Крымского моста и реакцию на захват "Норда". Судя по дальнейшим действиям Киева, там посчитали, что возникла новая угроза территории незалежной.

И ВМСУ начали мероприятия по парированию возможного негативного развития ситуации. В апреле прошли масштабные боевые учения береговых войск. В них приняли участие артиллерийская бригада, батальоны морской пехоты и авиация. Отрабатывалась защита побережья от масштабной высадки десанта. Одновременно большие учения провела в Одессе служба безопасности Украины. Эсбэушники, привлеченные органы МВД, части и подразделения нацгвардии учились выявлять и ликвидировать скрытые ячейки террористов-диверсантов. Отрабатывалась защита особо важных государственных объектов. В мае начались маневры кораблей и морской авиации ВМСУ. Правда, сразу же сломался главный их участник – флагман "Гетман Сагайдачный". Отказала энергетическая установка. В ходе следствия украинская военная прокуратура установила, что причиной поломки стала некачественно выполненная работа компании-подрядчика.

Ракетные корабли проекта 21631. Фото: primechaniya.ru

Неприятным сюрпризом для Киева стала переброска Россией двух дополнительных малых ракетных кораблей "Буян-М" с Каспийского моря на Черное. "Град Свияжск" и "Великий Устюг" начали выполнять межфлотский переход внутренними речными путями еще в конце мая. В походе они неоднократно попадали в объективы фотокамер.

Появление этих кораблей в Черноморском регионе сильно меняет расклад. "Буяны-М" могут не только наносить высокоточные удары крылатыми ракетами "Калибр" по наземным целям. В состав их вооружения входят сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Яхонт". Это делает "Буяны" серьезной угрозой и для морских объектов.

Появление "Града Свияжска" и "Великого Устюга" вызвало легкую панику в украинских СМИ. Опять появились сообщения о подготовке к агрессии. Между тем в июне оба каспийских "Буяна" завершили подготовку и отправились в поход в Средиземное море. Отметим, что теоретически нанести удар "Калибрами" можно и оттуда. Правда, для этого ракетам нужно преодолеть турецкое воздушное пространство.

К настоящему времени "Гетман Сагайдачный" отремонтирован и вышел в море для проведения масштабных маневров. Благодаря СМИ бытует мнение, что "Сайгадачный" – "плавающий труп". Корабль требует серьезных денежных вложений, он еле держится на плаву и на ходу разваливается. Но это не совсем так.

Фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины. Источник: crimea-news.info

Хотя у ВМСУ не хватает денег, на фрегат тратятся значительные ресурсы. В частности, на нем заменена часть систем управления, появились новые радиотехнические средства. Но главное – корабль получил современные средства связи и автоматизации, поставленные американской компанией Harris.

В июньских учениях помимо флагмана участие принимают два переданных в состав ВМСУ бронекатера – "Бердянск" и "Аккерман". Задача маневров – отработать совместную тактику, а также взаимодействие с морской авиацией. При этом главным этапом учений стало отражение удара МРК и ракетных катеров. Эта задача особенно актуальна на фоне очередного обострения ситуации вокруг вышек "Черноморнефтегаза".

Бери вышки

Помимо учений, штаб ВМСУ начал обострять ситуацию вокруг морских буровых платформ. Для чего? Здесь Киев пытается достичь как политических, так и военных целей. Политическая задача делится на внутреннюю и внешнюю.

Внутренняя – показать своим гражданам активную борьбу с "агрессором". Внешняя – создать очередной международный скандал и дестабилизировать ситуацию в Черном море. Идеальный вариант – ротационное дежурство в украинских портах кораблей НАТО. Это идет вразрез с Доктриной Монтре, но киевская власть все равно лелеет свою мечту.

Бердянский порт. Фото: nedava.info

В отличие от политиков украинские военные моряки сохраняют профессионализм. Провокации против "вышек Бойко" позволяют отвлечь часть ресурсов и сил Черноморского флота. Столкновения дают возможность получить свежую информацию о подготовке российских экипажей кораблей, самолетов и вертолетов, выявить слабые и сильные стороны техники, установить, какие новые радиотехнические средства, системы связи и наблюдения они получили, разработать тактические приемы против наших кораблей.

Украинская сторона всегда "неровно дышала" к вышкам "Черноморнефтегаза". Провокации против них начались еще в 2015-м. Поэтому первоначально Россия разместила на вышках подразделения морской пехоты. Позже было принято решение перевести объекты в территориальные воды РФ – поближе к Крыму.

Буксирование проходило при активном "участии" кораблей ВМСУ. Поэтому операцию обеспечивали корабли российской береговой охраны и Черноморского флота. После этого морская авиация ВМСУ несколько раз выполняла провокационные облеты объектов. Их пытались досмотреть украинские пограничники – правда, столкнувшись с кораблями ЧФ, отошли.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041. Фото: cont.ws

Но в апреле ситуация опять резко обострилась. В настоящее время вышки находятся недалеко от принадлежащего Украине острова Змеиный. Появились сообщения, что оттуда происходили обстрелы вышек. В районе увеличилась активность кораблей ВМСУ и погранслужбы Украины. В частности, появились новые бронекатера "Гюрза-М".

В результате российское командование приняло решение разместить вокруг вышек на постоянной основе группу 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота. В ответ украинская сторона произвела облет одного из российских МРК самолетом Ан-26 морской авиации. Российские СМИ посмеялись над сообщением об этом. Между тем украинские летчики пытались научиться обнаруживать в море малые корабли. При отсутствии у ВМСУ надежных средств разведки и слежения ставка делается на авиацию. Понятно, что Ан-26 не имеет необходимой радиолокационной техники для выполнения такой задачи. Но МРК можно обнаружить визуально и отследить его перемещение. Сейчас эта задача весьма актуальна для ВМСУ.

Как и в случае с "Азовским походом" России, Украина рассматривает ситуацию в Черном море как угрозу. Поэтому прилагает все усилия для ее парирования, учится противостоять нашим МРК.

Остается отметить, что непродуманное задержание "Норда" серьезно дестабилизировало ситуацию, а обострение с учетом всех противоречий в регионе не несет ничего хорошего.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 25 (738) за 3 июля 2018 года