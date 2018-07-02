США готовят Европу к войне с Россией



Военнослужащий-инструктор Армии СЩА.

Источник: REUTERS/David Mdzinarishvili Военнослужащий-инструктор Армии СЩА.Источник: REUTERS/David Mdzinarishvili

Министры обороны стран-членов Североатлантического союза 7-8 июня обсудили в Брюсселе возможность увеличения сил реагирования блока на 30 тыс. человек.

Генеральный секретарь Альянса Й.Столтенберг проинформировал, что в рамках “инициативы готовности НАТО” союзники планируют с 2020 года поддерживать в готовности к применению через 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий, 30 боевых кораблей. Эти силы и средства должны быть выделены из состава национальных войск стран-членов НАТО, не входящих в силы быстрого реагирования или размещенные в рамках усиленного передового присутствия (Enhanced Forward Presence) на восточном фланге союза.

Напомним, что Альянс сосредоточился на увеличении сил реагирования и инициативе усиленного передового присутствия после “аннексии” Россией Крыма в 2014 году. Тогда численность СПЗ НАТО была увеличена до 40 тыс. военнослужащих. В их структуре было создано формирование экстренного реагирования – бригада численностью до 5 тыс. человек, включающая 3-5 батальонов с подразделениями поддержки и обеспечения. Формирование несет дежурство на ротационной основе и достигает готовности поэтапно. Так, бригада в течение трех лет находится в готовности к развертыванию в районе вероятного конфликта: первый год – в течение 45 суток, второй – в течение – 5-7 суток, третий год – в течение 30 суток. Следует понимать, что одновременно в разной степени готовности 5-7, 30 и 45 суток находятся три бригады.

Также, с 2017 года в Польше и странах Балтии в непосредственной близости у границ Беларуси и России размещено 4,6 тыс. военных НАТО – это четыре боевые батальонные группы союза, готовые к немедленному применению.

Здесь же на ротационной основе пребывают американские бронетанковая бригада и бригада армейской авиации.

В целом это сухопутный контингент численностью около дивизии, которая может быть готова к боевым действиям в течение 45 дней.

Кроме того, есть еще СВ США в Европе, размещенные на постоянной основе. По мнению же Вашингтона, этого не достаточно, чтобы отразить вероятный удар России.

Интересно, что в преддверии июньской встречи глав минобороны и саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля текущего года в Брюсселе, авторитетная американская газета "The Wall Street Journal" проинформировала, что в настоящее время Альянс не достаточно подготовлен к отражению агрессии и реально готов направить в район конфликта только около 11 тыс. военнослужащих. Наибольшее число боеготовых батальонов, согласно данным аналитического центра “RAND Corporation”, имеет Италия, которая в текущем году возглавляет формирование сил экстренного реагирования. Так, для участия в вероятном конфликте Рим способен выделить в течение 30 дней пять батальонов, Великобритания, Франция, Германия – по три, а остальные страны – это Испания, Норвегия, Польша, Голландия, Дания – ни одного.

В свою очередь ряд военных аналитиков отмечают, что информация “RAND” не совсем правдива. Например, долгосрочный график ротаций сил первоочередного задействования (СПЗ) НАТО свидетельствует, что Польша и Дания в нынешнем году должны иметь хотя бы по одному батальону, готовому к переброске в район конфликта в течение 30 дней, потому что страны в 2017 году уже выделяли их в состав формирования экстренного реагирования.

К слову, осенью в Польше пройдет масштабное учение “Анаконда-18”, один из этапов которого будет проверкой штаба германо-датско-польского корпуса из Щецина, отвечающего именно за развертывание и управление СПЗ в Восточной Европе. Все говорит о том, что идет практическая подготовка командования сил первоочередного задействования к принятию решений на их применение на Восточноевропейском театре военных действий, а увеличение их численности лишь вопрос ближайшего времени.

В настоящее время Польша и страны Балтии продолжают оставаться важной частью системы обеспечения безопасности в Европе. Появление такого рода «пула» сил союза станет изменением в системе реагирования Альянса на случай конфликта высокой интенсивности и значительно изменит баланс сил вблизи границ Беларуси и России.

Николай Астровский