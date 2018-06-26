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Норвегия перейдет на электрическую авиацию

02.07.2018 N+1 314 0
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Alpha Electro
Электрический самолет Alpha Electro.
Источник: Pipistrel

Власти Норвегии, крупнейшего в Западной Европе экспортера нефти и природного газа, приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию. Согласно сообщению словенской авиастроительной компании Pipistrel, проводившей испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor, власти планируют к 2040 году полностью перевести все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных аппаратов.


Новая программа Норвегии стала частью уже действующего проекта по существенному сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот проект предполагает общестрановое сокращение выбросов углекислого газа на 40 процентов к 2030 году. В рамках программы власти страны, например, добились увеличения продаж электромобилей, на долю которых сегодня приходится почти половина общего объема продаж автомобилей в Норвегии. Так, Норвегия стала одним из крупнейших в мире рынков электромобилей американской компании Tesla.


Испытательный полет электрического самолета Alpha Electro, проведенный по заказу Avinor, состоялся в аэропорту Осло. Пассажиром летательного аппарата был министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен. Как ожидается, самолеты, подобные Alpha Electric, будут использоваться на местных норвежских маршрутах. Словенский самолет оснащен электромотором с тянущим воздушным винтом мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 киловат-час (не считая аварийного запаса энергии). Самолет может находиться в воздухе до одного часа.


Другие подробности новой программы по переводу местных авиалиний Норвегии на электричество пока не раскрываются.


В настоящее время власти Норвегии рассматривают возможность введения с 2025 года полного запрета на продажи автомобилей, двигатели которых работают на ископаемом топливе. В случае, если запрет вступит в силу, в стране можно будет продавать только автомобили с нулевым выбросом углекислого газа.


Василий Сычёв
26.06.2018
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Страны
Норвегия
Словения
США
Компании
Tesla
Проекты
Электрический самолёт

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