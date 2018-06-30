"Триумф" России: смогут ли США перехитрить С-400



Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Почему в США разрабатывают способы уничтожения С-400‍ "Триумф"

В США полагают, что добиться успеха в противовоздушных сражениях с противником, оснащенным перспективными зенитными ракетными системами типа "Триумф", можно только при объединении усилий и возможностей всех видов вооруженных сил. Однако российские эксперты подчеркивают - в случае гипотетической войны врагу также придется столкнуться со всеми видами Вооруженных сил РФ, а не с одной системой С-400.

Военно-воздушные силы США нуждаются в помощи сухопутных войск, чтобы перехитрить Россию, имеющую в своем распоряжении лучшую в мире зенитную ракетную систему (комплекс) С-400, заявил руководитель боевого командования ВВС США генерал Майк Холмс на этой неделе.

"В ходе ведения так называемых многодоменных боевых действий, которые мы как ВВС осуществляем совместно с сухопутными войсками, нам необходимо найти способы, которые позволят нам надежно нейтрализовать ЗРК С-400. Это позволит частям и соединениям намного эффективнее решать поставленные боевые задачи, чем раньше", - сказал генерал.

Холмс отметил, что боевые возможности ЗРК С-400 по сравнению с предшественницей этой системы, ЗРК С-300, существенно возросли. По его мнению, С-400 "Триумф" вполне обоснованно можно назвать убийцей американского истребителя 5-го поколения F-35.

"Россия постоянно развивает зенитные ракетные системы, относящиеся к оборонительному оружию. От комплекса к комплексу растут боевые возможности, особенно дальность поражения воздушных объектов", - подчеркнул генерал.

"Основная опасность для ВВС США - постоянно растущая дальность поражения любых воздушных объектов современными и перспективными зенитными ракетными системами вероятного противника. Это существенно ограничивает боевой радиус нашей авиации. Особенно это относится к устаревающим самолетам 4-го поколения, поскольку им требуется подойти значительно ближе к объекту удара, чтобы выполнить поставленную боевую задачу", - добавил он.

По мнению Холмса, увеличение дальности действия ЗРК противника также означает, что самолеты США, работая на предельную дальность, будут иметь меньше времени для действий с самолетами-заправщиками, и таким образом, у ВВС США существенно ограничатся возможности по изоляции района боевых действий.

Тем не менее генерал так и не сказал, что конкретно делать в этом случае, использовав в своем ответе весьма общие формулировки. "Мы продолжаем работать над этой проблемой, используя при этом все наши инструменты, чтобы удостовериться, что у нас есть способ противостоять ЗРК вероятного противника. При этом очень важно, чтобы в нашем ответе учитывались все наши интегрированные возможности. Таким образом, это беспокойство является в определенном роде двигателем прогресса", - сказал Холмс, говоря о формах и способах борьбы с лучшей зенитной ракетной системой в мире.

По его словам, перспективная ЗРК "Триумф", развернутая в настоящее время в Сирии, обладает большой огневой производительностью, увеличенными возможностями по разведке воздушного пространства и может вести огонь на дальности до 400 км.

По данным Исследовательской службы конгресса США, эта система может эффективно бороться со всеми типами аэродинамических целей, нестратегическими баллистическими и крылатыми ракетами, в том числе с самолетами и другими воздушными объектами, выполненными по технологии стелс.

Когда Холмса спросили, собираются ли Военно-воздушные силы США усиливать свои возможности с помощью перспективного высокоточного оружия большой дальности (Long Range Precision Fires (LRPF) Missiles) или гиперзвуковыми ракетами, он заметил, что в настоящее время это не предусматривается, но разработки подобного оружия ведутся объединенными усилиями.

"У нас есть объединенные возможности по разведке и управлению боевыми действиями. Мы имеем различное высокоточное оружие, уже сегодня находящееся на оснащении наших ВВС. Все это мы можем эффективно пустить в ход в ходе ведения военных действий", - сказал генерал.

В беседе с "Газетой.Ru" экс-заместитель начальника научно-технического комитета Военно-воздушных сил ВС РФ полковник Сергей Волков отметил, что США зря думают только о том, как бороться с С-400. "Напрасно американские генералы разрабатывают способы и приемы борьбы только с зенитной ракетной системой С-400 "Триумф". Одной системой дело при таком раскладе отнюдь не ограничится", - пояснил Волков.

По его словам, в гипотетическом вооруженном конфликте примут участие все виды Вооруженных сил РФ, и в этом случае будет задействована вся система стратегических действий (операций) Вооруженных сил.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае Верховное главнокомандование примет все возможные меры по срыву воздушного наступления противника, нанесению поражения его силам в воздушно-космической сфере, на земле и на море, предпримет все необходимые усилия для завоевания господства в воздухе.

К отражению ударов неприятеля будут привлечены все имеющиеся в распоряжении ВГК силы и средства: дальняя авиация, фронты и флоты, армии ВВС и ПВО, соединения и части ракетных войск и артиллерии, а также соединения и части специальных войск, в первую очередь РЭБ, - напоминает Сергей Волков, - и борьба примет комплексный характер.

"Так что гипотетическое вооруженное противоборство сведется отнюдь не к противостоянию самолетов ВВС США и ЗРК С-400", - подчеркнул полковник Волков.

По мнению специалиста, противник будет чувствовать себя очень неуютно, когда по его пунктам государственного и военного управления, узлам связи, авианосным ударным группировкам, аэродромам, группировкам войск начнет наносить удары дальняя и фронтовая авиация, соединения Военно-морского флота, а части РЭБ поставят радиоэлектронным средства неприятеля помехи подавляющей мощности, парализовав средства связи и радиолокационной разведки.

"Безнаказанного избиения, как в случае с Ираком и Ливией, не будет", - предостерег специалист. Кроме того, по его мнению, Вооруженные силы России в случае развязывания агрессии против нашей страны оставляют за собой полное право применить ядерное оружие.

Сначала - в демонстрационных целях, считает специалист, то есть одиночными пусками ракет с ядерными зарядами малой мощности с целью демонстрации возможностей ядерных сил по доставке специальных боеприпасов в заданный район и с заданной точностью. Затем, если противник не будет впечатлен, в ходе конфликта будут применены тактические ядерные боеприпасы.

Что касается зенитных ракетных систем С-400, а также других средств противовоздушной обороны, то, по мнению специалиста, они будут в ходе конфликта выполнять боевые задачи по защите важнейших пунктов государственного и военного управления, объектов экономики и группировок войск (сил) от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

"Так что свести военный конфликт, в котором примет участие вся российская армия и флот, и военные действия будут вестись во всех сферах, только к борьбе с С-400, не получится. Это очень упрощенный взгляд на гипотетическую войну", - заключил эксперт.

Михаил Ходаренок