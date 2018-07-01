РКК "Энергия" разрабатывает надувной каркас для космических солнечных батарей



Международная космическая станция (МКС).

Источник: © NASA/Crew of STS-132 Международная космическая станция (МКС).Источник: © NASA/Crew of STS-132

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" работают над созданием сверхлегких трансформируемых конструкций для космических изделий, сообщает пресс-служба корпорации.

"Принцип работы такой конструкции прост: на орбиту она доставляется в компактном, сложенном виде, затем происходит ее наддув и трансформация, после чего конструкция затвердевает под воздействием факторов космического пространства", - сообщили в "Энергии".

Там отметили, что использовать технологию можно для рефлекторов антенн, солнечных батарей, выдвижных штанг для полезных нагрузок и других конструкций в космосе.

"Трансформируемые композитные надувные конструкции не имеют конкурентов с точки зрения минимизации массы. Их оболочка представляет собой многослойный пакет, состоящий из герметичного внутреннего слоя, силового среднего слоя, выполненного из углеродного препрега - материала с пропиткой - и наружной мембраны, не позволяющей конструкции в сложенном состоянии "залипать", - пояснили в пресс-службе.

"Я вижу применение такой технологии в разработке каркасов для разворачивания гибких тонкопленочных солнечных батарей малых космических аппаратов", - сообщил один из разработчиков изделия, специалист лаборатории композитных изделий Олег Прялухин, слова которого приводят в РКК "Энергия".

Там отметили, что идея перспективной разработки возникла еще два года назад, а недавно О.Прялухин получил грант предприятия на создание прототипа изделия, который должен появиться уже через год. Первые эксперименты по отработке динамики отверждения уже проводятся.

В ходе выполнения опытно-конструкторских работ специалисты корпорации рассчитывают провести эксперимент на Международной космической станции, в ходе которого экспериментальный блок будет установлен на внешней поверхности российского сегмента станции, и космонавты смогут в течение определенного времени диагностировать состояние этой конструкции.