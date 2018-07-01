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РВСН получили цифровые радиостанции, способные работать на частотах сетей сотовой связи

02.07.2018 Интерфакс-АВН 586 0
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Комплекс связи Азарт.

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получили более 700 комплектов радиостанций нового поколения "Азарт", сообщает Минобороны РФ.

"Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях", - сказали в российском военном ведомстве.

Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 часов. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.

Всего планируется поставить в РВСН около 1,5 тысяч комплектов радиостанций нового поколения.
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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