РВСН получили цифровые радиостанции, способные работать на частотах сетей сотовой связи
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Комплекс связи Азарт.
Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Соединения и воинские части ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получили более 700 комплектов радиостанций нового поколения "Азарт", сообщает Минобороны РФ.
"Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях", - сказали в российском военном ведомстве.
Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.
Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 часов. Обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.
Всего планируется поставить в РВСН около 1,5 тысяч комплектов радиостанций нового поколения.
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01.07.2018
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