Трамп пообещал Турции предпринять шаги в вопросе поставок F-35



Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

Источник: Lockheed Martin Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.Источник: Lockheed Martin

Президент США Дональд Трамп понимает важность отношений с Анкарой и пообещал Турции предпринять необходимые шаги в вопросах поставок американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Необходимо вести диалог не политическим языком, а юридическим. Предпринимаемые Конгрессом США шаги по теме F-35 нас безусловно беспокоят. Трамп сказал, что предпримет необходимые шаги. Только Трамп придает Турции значение и хочет улучшить отношения с нами", - отметил он.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии stealth и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35. С-400 "Триумф" - это ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии stealth), а также любых других воздушных целей.