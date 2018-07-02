Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американцы защитили проект воздушной мишени пятого поколения

02.07.2018 N+1 420 1
0
Понравилась новость?
 0
Трехмерная модель 5GAT
Трехмерная модель 5GAT.
Источник: Sierra Technical Services

Американская компания Sierra Technical Services 20 июня 2018 года защитила проекта воздушной мишени пятого поколения 5GAT. Как сообщает Defense Aerospace, теперь компания может приступить к сборке первого демонстратора новой мишени. Его первый полет запланирован на весну 2019 года.

Воздушные мишени традиционно используются ВВС разных стран мира для боевой подготовки летчиков. В частности, с помощью таких мишеней летчики учатся обнаруживать и поражать воздушные цели. ВВС США, помимо прочего, для этих целей используют конвертированные в беспилотные версии истребители F-16 Fighting Falcon. На вооружении такие мишени получили обозначение QF-16.

Сегодня сразу несколько стран мира занимаются разработкой истребителей пятого поколения или уже приняли их на вооружение. Например, такие самолеты - J-20 - уже получают ВВС Китая. Для российских ВКС ведется разработка истребителя Су-57 (ПАК ФА, Т-50). Воздушные мишени QF-16, созданные на базе истребителей четвертого поколения, не способны имитировать самолеты пятого поколения.

Новые воздушные мишени 5GAT, разработкой которых Sierra Technical Services занимается с 2006 года, смогут имитировать истребители противника пятого поколения. На них американские летчики смогут отрабатывать тактику борьбы летательными аппаратами такого класса.


Рендер 5GAT.
Источник: Sierra Technical Services

Деление реактивных истребителей на поколения носит условный характер, поскольку единых общемировых критериев разделения боевой авиации не существует. Например, к числу особенностей пятого поколения американские военные относят малозаметность, возможность обнаруживать цели на большом расстоянии, высокую автоматизацию борта и возможность вести всеракурсный обстрел целей.

Воздушная мишень 5GAT проектируется в форме двухдвигательного самолета с реактивными силовыми установками. Летательный аппарат получит робовидное в плане крыло и отклоненные в стороны два киля. Планер мишени будет на 95 процентов выполнен из композиционных материалов.

К настоящему времени Sierra Technical Services завершила сборку силовой конструкции крыла аппарата и изготовление его обшивки (готовность крыла - 90 процентов), а также каркаса фюзеляжа и часть его обшивки. По данным компании, масса 5GAT получится несколько меньше, чем изначально была рассчитана при проектировании. Другие подробности об аппарате не раскрываются.

В 2016 году ВВС США израсходовали все беспилотные летательные аппараты QF-4, сделанные из списанных истребителей F-4 Phantom II. Такие аппараты использовались военными в качестве воздушных мишеней. Последний QF-4 был запущен 17 августа 2016 года на полигоне "Уайт-Сэндз" в Калифорнии и сбит в воздухе истребителем F-35A Lightning II.


Василий Сычёв
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат N+1
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
F-4
J-20
ПАК ФА
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17351
№1
02.07.2018 09:01
Ударный дрон. Мишени с парой двигателей разве с ПуВРД делают в массовых сериях.
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:42
  • 28
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?