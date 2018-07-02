Американцы защитили проект воздушной мишени пятого поколения



Трехмерная модель 5GAT.

Источник: Sierra Technical Services Трехмерная модель 5GAT.Источник: Sierra Technical Services

Американская компания Sierra Technical Services 20 июня 2018 года защитила проекта воздушной мишени пятого поколения 5GAT. Как сообщает Defense Aerospace, теперь компания может приступить к сборке первого демонстратора новой мишени. Его первый полет запланирован на весну 2019 года.

Воздушные мишени традиционно используются ВВС разных стран мира для боевой подготовки летчиков. В частности, с помощью таких мишеней летчики учатся обнаруживать и поражать воздушные цели. ВВС США, помимо прочего, для этих целей используют конвертированные в беспилотные версии истребители F-16 Fighting Falcon. На вооружении такие мишени получили обозначение QF-16.

Сегодня сразу несколько стран мира занимаются разработкой истребителей пятого поколения или уже приняли их на вооружение. Например, такие самолеты - J-20 - уже получают ВВС Китая. Для российских ВКС ведется разработка истребителя Су-57 (ПАК ФА, Т-50). Воздушные мишени QF-16, созданные на базе истребителей четвертого поколения, не способны имитировать самолеты пятого поколения.

Новые воздушные мишени 5GAT, разработкой которых Sierra Technical Services занимается с 2006 года, смогут имитировать истребители противника пятого поколения. На них американские летчики смогут отрабатывать тактику борьбы летательными аппаратами такого класса.

Рендер 5GAT. Источник: Sierra Technical Services

Деление реактивных истребителей на поколения носит условный характер, поскольку единых общемировых критериев разделения боевой авиации не существует. Например, к числу особенностей пятого поколения американские военные относят малозаметность, возможность обнаруживать цели на большом расстоянии, высокую автоматизацию борта и возможность вести всеракурсный обстрел целей.

Воздушная мишень 5GAT проектируется в форме двухдвигательного самолета с реактивными силовыми установками. Летательный аппарат получит робовидное в плане крыло и отклоненные в стороны два киля. Планер мишени будет на 95 процентов выполнен из композиционных материалов.

К настоящему времени Sierra Technical Services завершила сборку силовой конструкции крыла аппарата и изготовление его обшивки (готовность крыла - 90 процентов), а также каркаса фюзеляжа и часть его обшивки. По данным компании, масса 5GAT получится несколько меньше, чем изначально была рассчитана при проектировании. Другие подробности об аппарате не раскрываются.

В 2016 году ВВС США израсходовали все беспилотные летательные аппараты QF-4, сделанные из списанных истребителей F-4 Phantom II. Такие аппараты использовались военными в качестве воздушных мишеней. Последний QF-4 был запущен 17 августа 2016 года на полигоне "Уайт-Сэндз" в Калифорнии и сбит в воздухе истребителем F-35A Lightning II.

Василий Сычёв