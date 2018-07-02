В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов



Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.

Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России хотят создать новый учебный самолет для первоначальной подготовки военных пилотов, следует из материалов Совета Федерации.

Совет по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса Совфеда РФ намерен рекомендовать российскому правительству дать старт работам по созданию такого самолета.

"Запланировать и осуществить постановку опытно-конструкторских работ по разработке учебного самолета первоначальной подготовки пилотов", - говорится в проекте рекомендаций, распространенном на заседании Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса.

В материалах Совфеда также отмечается, что ВКС РФ для подготовки летного состава получили новый учебно-тренировочный самолет Як-130 "взамен устаревших морально и физически самолетов L-39 чехословацкого производства".

В настоящее время в России испытывается одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков Як-152.

В январе источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летом 2018 года планируется начать государственные совместные испытания (ГСИ) Як-152. По его словам, в госиспытаниях примут участие первые два опытных Як-152, которые были продемонстрированы на авиасалоне МАКС-2017. К испытаниям также могут быть подключены и новые самолеты, которые уже "практически собраны", отметил собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что авиационный завод в Иркутске готов приступить к выпуску новых учебно-тренировочных самолетов Як-152.

"На Иркутском авиазаводе (входит в корпорацию "Иркут", - "ИФ-АВН") проведен большой объем работ по подготовке производства Як-152. В настоящее время завод полностью технически и технологически оснащен под выпуск нового самолета", - сказал собеседник агентства.

В августе 2017 года президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь заявил журналистам, что серийное производство нового учебно-тренировочного Як-152 начнется в 2018 году.

Одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков Як-152 разработан в ОКБ им. Яковлева (дочерняя компания корпорации "Иркут", входит в ОАК). Курсанты специализированных училищ смогут осваивать на нем начальную технику пилотирования, основы навигации и принципы групповых полетов. Проект разработки воздушного судна стартовал в 2014 году в рамках опытно-конструкторской работы под шифром "Птичка-ВВС", а первый опытный экземпляр поднялся в небо в сентябре 2016 года.