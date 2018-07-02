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В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов

02.07.2018 Интерфакс-АВН 576 3
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УТС Як-152
Первый летный опытный образец учебно-тренировочного самолета Як-152 (серийный номер 0001, бортовой номер "01 белый"/"201") в демонстрационном полете во время авиасалона МАКС-2017. Жуковский, июль 2017 года.
Источник: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России хотят создать новый учебный самолет для первоначальной подготовки военных пилотов, следует из материалов Совета Федерации.

Совет по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса Совфеда РФ намерен рекомендовать российскому правительству дать старт работам по созданию такого самолета.

"Запланировать и осуществить постановку опытно-конструкторских работ по разработке учебного самолета первоначальной подготовки пилотов", - говорится в проекте рекомендаций, распространенном на заседании Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса.

В материалах Совфеда также отмечается, что ВКС РФ для подготовки летного состава получили новый учебно-тренировочный самолет Як-130 "взамен устаревших морально и физически самолетов L-39 чехословацкого производства".

В настоящее время в России испытывается одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков Як-152.

В январе источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летом 2018 года планируется начать государственные совместные испытания (ГСИ) Як-152. По его словам, в госиспытаниях примут участие первые два опытных Як-152, которые были продемонстрированы на авиасалоне МАКС-2017. К испытаниям также могут быть подключены и новые самолеты, которые уже "практически собраны", отметил собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что авиационный завод в Иркутске готов приступить к выпуску новых учебно-тренировочных самолетов Як-152.

"На Иркутском авиазаводе (входит в корпорацию "Иркут", - "ИФ-АВН") проведен большой объем работ по подготовке производства Як-152. В настоящее время завод полностью технически и технологически оснащен под выпуск нового самолета", - сказал собеседник агентства.

В августе 2017 года президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь заявил журналистам, что серийное производство нового учебно-тренировочного Як-152 начнется в 2018 году.

Одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора летчиков Як-152 разработан в ОКБ им. Яковлева (дочерняя компания корпорации "Иркут", входит в ОАК). Курсанты специализированных училищ смогут осваивать на нем начальную технику пилотирования, основы навигации и принципы групповых полетов. Проект разработки воздушного судна стартовал в 2014 году в рамках опытно-конструкторской работы под шифром "Птичка-ВВС", а первый опытный экземпляр поднялся в небо в сентябре 2016 года.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Словакия
Продукция
L-39
Як-130
Як-152
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
ОАК
ОКБ им. Яковлева
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Военные учения
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Владислав
17351
№1
02.07.2018 08:43
После всех сертификаций и откатов ценник на Як-152 будет больше чем у его китайского собрата, так что они мировой рынок нам подрежут.
Сложное оборудование ни в коем случае на него ставить ненужно - есть СР-10 с выдающимися ТТХ, проект который уйдёт в КНР если будете сидеть на попе ровно и давать нерусскому олигархату губить перспективные технологии.
-1
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RU
Олег Бахарев
2173
№2
02.07.2018 18:54
Цитата, Владислав сообщ. №1
После всех сертификаций и откатов ценник на Як-152 будет больше чем у его китайского собрата
Какого-такого "китайского собрата"?
0
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RU
Владислав
17351
№3
02.07.2018 19:02
L7 китайцы считают что они его сами разработали с небольшой помощью русских.
Кстати из-за волокиты и коррупции в РФ он взлетел ПОЗДНЕЕ китайского,
Мотор там М-14
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