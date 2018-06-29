В ОАК считают, что объединение с "Вертолетами России" поможет выполнить поставленные задачи



В цеху ПАО "Роствертол" холдинга АО "Вертолеты России". Ростов-на-Дону, 2018 год.

Источник: АО "Вертолеты России" В цеху ПАО "Роствертол" холдинга АО "Вертолеты России". Ростов-на-Дону, 2018 год.Источник: АО "Вертолеты России"

Объединение ОАК и "Вертолетов России" поможет выполнить задачи, поставленные перед авиационной промышленностью, считает генеральный конструктор - вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков.

"Сегодня мы такую работу проводим и понимаем, что объединение мощностей, которые есть и у ОАК и у "Вертолетов России", безусловно, помогут нам справиться с поставленными задачами. Потому что сегодня большой потенциал промышленного производства накоплен как у "Вертолетов России", так и в ОАК", - заявил С.Коротков в Совете Федерации.

По его словам, работа по совместному использованию конструкторского и промышленного потенциала двух компаний уже ведется. Кроме того, можно получить выгоду от совместного использования полигонов и аэродромов.

"Будет объединение или не будет, это, наверно, вопрос, который не мне нужно адресовать. А то что сегодня уже мы можем реально работать совместно - это факт", - сказал С.Коротков.

Как сообщалось, в материалах Совета Федерации говорится, что ОАК может быть объединена с "Вертолетами России" в составе Ростеха.

"Министерством промышленности и торговли РФ предложен механизм вхождения ПАО "ОАК" в состав государственной корпорации "Ростех". Кроме того, обсуждается вариант объединения ПАО "ОАК" с акционерным обществом "Вертолеты России", - говорится в материалах к заседанию Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса.

"Таким образом, под началом единой управляющей компании планируется объединить компетенции вертолето- и самолетостроения", - говорится в документе.

В мае в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что решение о переходе корпорации в "Ростех" готовится.

"Все находится в стадии подготовки решения", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на Петербургском международном экономическом форуме.

Ю.Слюсарь сказал, что не может ответить на вопрос о сроках возможного перехода ОАК в "Ростех".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что ОАК в будущем целесообразно передать в госкорпорацию "Ростех".

"Что касается ОАК - ну, может быть, это и было бы целесообразно. Но не сегодня", - сказал С.Чемезов в марте 2017 года.

"Для ОАК практически процентов 60, а то и больше, 70, наверное, комплектующих в самолете, делаются нашими предприятиями. Это и двигатели, это и авионика, это и средства радиоэлектронной борьбы, вооружения, ракеты - масса всего того, что к самолету имеет отношение. В основном ОАК только сборку осуществляет", - сказал тогда С.Чемезов.

В структуру ОАК входит около 30 компаний. ОАК выпускает военные и гражданские самолеты.

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Организации "Ростеха" поставляют продукцию на рынки более 70 стран. В госкорпорацию входит "Рособоронэкспорт" - единственный российский спецэкспортер вооружений.