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В ОАК считают, что объединение с "Вертолетами России" поможет выполнить поставленные задачи

02.07.2018 Интерфакс-АВН 371 0
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В цеху ПАО "Роствертол"
В цеху ПАО "Роствертол" холдинга АО "Вертолеты России". Ростов-на-Дону, 2018 год.
Источник: АО "Вертолеты России"

Объединение ОАК и "Вертолетов России" поможет выполнить задачи, поставленные перед авиационной промышленностью, считает генеральный конструктор - вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков.

"Сегодня мы такую работу проводим и понимаем, что объединение мощностей, которые есть и у ОАК и у "Вертолетов России", безусловно, помогут нам справиться с поставленными задачами. Потому что сегодня большой потенциал промышленного производства накоплен как у "Вертолетов России", так и в ОАК", - заявил С.Коротков в Совете Федерации.

По его словам, работа по совместному использованию конструкторского и промышленного потенциала двух компаний уже ведется. Кроме того, можно получить выгоду от совместного использования полигонов и аэродромов.

"Будет объединение или не будет, это, наверно, вопрос, который не мне нужно адресовать. А то что сегодня уже мы можем реально работать совместно - это факт", - сказал С.Коротков.

Как сообщалось, в материалах Совета Федерации говорится, что ОАК может быть объединена с "Вертолетами России" в составе Ростеха.

"Министерством промышленности и торговли РФ предложен механизм вхождения ПАО "ОАК" в состав государственной корпорации "Ростех". Кроме того, обсуждается вариант объединения ПАО "ОАК" с акционерным обществом "Вертолеты России", - говорится в материалах к заседанию Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса.

"Таким образом, под началом единой управляющей компании планируется объединить компетенции вертолето- и самолетостроения", - говорится в документе.

В мае в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава ОАК Юрий Слюсарь заявил "Интерфаксу", что решение о переходе корпорации в "Ростех" готовится.

"Все находится в стадии подготовки решения", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос на Петербургском международном экономическом форуме.

Ю.Слюсарь сказал, что не может ответить на вопрос о сроках возможного перехода ОАК в "Ростех".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что ОАК в будущем целесообразно передать в госкорпорацию "Ростех".

"Что касается ОАК - ну, может быть, это и было бы целесообразно. Но не сегодня", - сказал С.Чемезов в марте 2017 года.

"Для ОАК практически процентов 60, а то и больше, 70, наверное, комплектующих в самолете, делаются нашими предприятиями. Это и двигатели, это и авионика, это и средства радиоэлектронной борьбы, вооружения, ракеты - масса всего того, что к самолету имеет отношение. В основном ОАК только сборку осуществляет", - сказал тогда С.Чемезов.

В структуру ОАК входит около 30 компаний. ОАК выпускает военные и гражданские самолеты.

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Организации "Ростеха" поставляют продукцию на рынки более 70 стран. В госкорпорацию входит "Рособоронэкспорт" - единственный российский спецэкспортер вооружений.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
РОЭ
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей

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