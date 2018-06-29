"Самолета для девочек не будет". Как учатся будущие военные летчицы



Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.

Источник: АиФ/ Александр Власенко Курсантки Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков.Источник: АиФ/ Александр Власенко

Год назад в Краснодарском авиаучилище впервые в истории России набрали курс девушек-летчиц. Сегодня - подводят первые итоги. Были и слезы, и успехи.

Никаких поблажек

То, что женщины могут быть военными летчицами, уже давно не новость. Дамы управляют боевыми самолетами во многих армиях мира, а в истории нашей страны такой опыт был в годы Великой Отечественной войны. В Краснодаре об этом напоминает нарисованное на стене многоэтажки огромное граффити с лицом легендарной летчицы Евдокии Бершанской. В 1941 году в возрасте 28 лет она возглавила один из трех созданных тогда в СССР женских бомбардировочных полков.

В прошлом году министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение впервые со времен войны набрать в авиационный военный вуз девушек. В наши дни это дело - новое, в истории новой России такого опыта нет, поэтому и внимания оно требует особого.

Учеба в военном вузе подчинена строгим законам. Поэтому это испытание даже для парней, не говоря уже про девушек. Полковник Олег Бучельников, врио начальника Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, вспоминает: за первый учебный год у курсанток были и слезы, и усталость, и грусть.

"Особенно в самом начале, когда девушки проходили курс общевоенной подготовки и столкнулись с другими трудностями военной службы, были заметны эмоции, - говорит Олег Бучельников. - Но главное, что ни одна из них не сказала: "Извините, я ошиблась, это не мое", ни одна не попросила поблажку. Они достаточно мужественно и терпеливо все переносили и подошли к итоговой аттестации за первый курс в полном составе".

До реальных полетов у девушек пока дело не дошло. За штурвалы боевых машин все курсанты краснодарского вуза садятся только с третьего года обучения. Но и на земле шестнадцать "пионерок" успели себя показать. В общей сложности за год они изучили четырнадцать общеобразовательных и специальных дисциплин. И если говорить именно об успеваемости, то результаты будущих летчиц выше всяких похвал.

"Своим старанием и ответственностью девушки зарекомендовали себя с положительной стороны, - продолжает Олег Бучельников. - Их средний балл по итогам зимней промежуточной аттестации немного превысил средний балл курсантов-юношей. Но все-таки на первом курсе в основном изучаются типовые общенаучные предметы. Пока мы связываем более высокий средний балл именно с тем, что у девушек сильнее развиты усидчивость и старание. Даже конспекты у них красивее, чем у юношей".

Также надо учитывать, что конкурс у будущих летчиц был намного выше, чем у парней. Набирали всего пятнадцать курсанток, а шестнадцатую приняли дополнительно только благодаря ее высоким показателям и после личного решения Сергея Шойгу. Поэтому в авиаучилище пробились только лучшие из лучших.

Расслабиться не получится

"Я мечтала о службе еще класса с шестого и вообще не представляю себя на гражданке, - рассказывает курсантка Валерия Абдуллина из Белгорода. - Это стремление мне привил отец, который служил техником в военной авиации. Он говорил, что хотя дни в армии похожи друг на друга, такая жизнь все равно намного интереснее и насыщеннее, чем у гражданских. К тому же когда ты служишь Родине, то понимаешь, что все твои действия не бессмысленны. Ты приносишь пользу своей стране и это тоже очень хорошая мотивация. Мы очень стараемся и расстраиваемся, когда получаем четверки".

Такой настрой помогает Валерии переносить все трудности. По ее словам, если в обычном институте после напряженной подготовки и сессии можно расслабиться, то в авиаучилище так не получится. Учеба в военном вузе сопряжена со службой, и после экзаменов приходится заниматься самоподготовкой. Также обязательно соблюдать распорядок дня. Каждый день кроме воскресенья нужно вставать в 6 утра и делать зарядку. Валерия хорошо знает разницу между жизнью курсантов и обычных студентов, потому что успела поучиться в гражданском вузе. А до него она пыталась поступить в Военную академию воздушно-космической обороны в Твери. К слову, до решения Сергея Шойгу многие другие девушки шли таким же путем.

Ольга Шиповалова из города Бутурлиновка Воронежской области изначально планировала учиться в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Девушку с детства манило небо, потому что в ее городе находится полк истребительной авиации. Она всю жизнь наблюдала за самолетами и общалась с летчиками.

"Я с детства не выбирала легких путей, и у меня никогда не было желания быстрее выйти замуж, завести детей, - говорит Ольга Шиповалова. - Конечно, в будущем я хочу семью, но сейчас для меня важнее всего погоны. Мы с парнями учимся одним потоком и прекрасно общаемся, но о женитьбе говорим разве что только в шутку. Чтобы стать летчиком, нужно очень усердно учиться. Как говорят преподаватели, то, что ты знаешь на земле на пять, в небе ты будешь знать на три".

А вот Владислава Григоренко из Челябинска "заболела" авиацией благодаря военным парадам с участием самолетов. Их вид ее завораживал. Так появилась мечта стать летчиком. Поэтому она просто счастлива, что попала в авиаучилище.

"Конечно, при поступлении были сильные переживания, - признается Владислава Григоренко. - Я боялась что-то сделать неправильно, например, не сдать пресс по физподготовке. Но все получилось. Наверное потому, что я очень стремилась к своей цели. Я хорошо сдала ЕГЭ, занималась спортом. Учиться здесь нелегко, но мы все знали, куда идем, и были морально готовы к трудностям. Никакой звездности у нас нет. Мы такие же курсанты, как и наши однокурсники-мальчики".

Военнослужащие женского пола

Сразу после исторического набора в авиаучилище началась научно-исследовательская работа. Ее цель - всестороннее изучить, как особенности женского организма и психики сказываются на освоении профессии военного летчика. Анализируются процессы адаптации курсанток, развития их профессионально важных качеств. Это задача не одного года и делать выводы пока рано, но можно с точностью сказать, какого результата в вузе хотят добиться: чтобы в небе за штурвалом самолета девушки ничем не отличались от парней.

"Мы исходим из того, что специальных самолетов для девочек не будет, соответственно и программа обучения у них должна быть такая же, как у мальчиков, - говорит начальник научно-исследовательского отдела профессионального психологического отбора и обучения летного состава училища Федор Мальчинский. - Очень важно, чтобы девушки научились регулировать свое эмоциональное состояние, потому что это основополагающий принцип при работе в стрессовых ситуациях. Взлет это уже стресс для психики, и сложности с этим могут возникать даже у юношей. Например, были случаи, когда курсант в первом полете от захлестнувших эмоций и эйфории не слышит команд инструктора".

В быту различия между курсантами двух полов игнорировать невозможно, несмотря на одинаковые погоны и один на всех устав. Девушки с самого начала живут на территории училища отдельно от парней, причем в более комфортных условиях. Кстати, юноши относятся к такому положению дел с полным пониманием (судя по результатам анкетирования). Но если говорить именно о службе, в вузе всегда стараются подчеркнуть равенство всех учащихся.

"Все находящиеся в стенах нашего училища курсанты в первую очередь являются защитниками Родины, - говорит заместитель начальника первого факультета базовой подготовки, начальник учебной части полковник Максим Безрук. - Девушки у нас - это военнослужащие женского пола, и они ничем не отличаются от других курсантов. Они так же несут службу, выполняя все положенные законы и уставы. Они понимают, что мы все военные, и стараются быть такими же, как и мужчины. Может поначалу что-то не получается, но я думаю, что со временем все будет хорошо".

Набор девушек в Краснодарское авиаучилище, которое единственное в стране готовит пилотов военных самолетов, продолжится. В этом году планируется принять еще пятнадцать курсанток. Борьба за места обещает быть не менее серьезной, чем в прошлом году.

Александр Власенко