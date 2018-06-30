Южная Корея показала изображение истребителя KF-X
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Проект перспективного многоцелевого истребителя KF-X.
Источник: defensenews.com
Южнокорейская программа разработки перспективного многоцелевого истребителя переходит на новый этап. Портал defensenews.com сообщает о том, что вчера, 29 июня, Администрация программ оборонных закупок (DAPA) при Минобороны Южной Кореи обнародовала предварительный проект истребителя KF-X.
"К сентябрю 2019 года мы планируем завершить проектные работы и начать производство прототипов", — заявил Юнг Кванг Сан, руководитель программы KF-X.
|Проект перспективного многоцелевого истребителя KF-X.
|Источник: defensenews.com
О проекте KF-X впервые сообщил президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун на выпускной церемонии в Академии ВВС в марте 2001 года. В 2010 году к проекту создания перспективного истребителя присоединилась Индонезия — страны договорились собрать 200 самолётов (120 единиц — для Южной Кореи, 80 единиц — для Индонезии). В текущем году стало известно о том, что KF-X будет вооружаться ракетными системами европейского производства.
Первые прототипы истребителей KF-X планируется создать в 2020–2021 годах, а к 2026 году страны-партнёры намерены наладить их серийное производство. Согласно описанию проекта, Южная Корея и Индонезия планируют разработать самолёт, который будет превосходить по боевым возможностям истребители четвёртого поколения (F-16), но при этом не будет в полной мере обладать стелс-возможностями самолётов пятого поколения (F-35, F-22).
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30.06.2018
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