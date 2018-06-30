Украина заявила о создании "мощнейшего" оружия



Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты.

Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты.Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Украина может обзавестись "мощнейшей" противокорабельной крылатой ракетой. Причем, украинская сторона обещает, что это произойдет уже в 2019 году.

Как сообщает РИА Новости, со столь серьезным заявлением выступил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Он назвал ракету "психологическим фактором" для оказания воздействия на потенциальных противников.

"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", - цитирует украинского эксперта агентство. Дальность действия несуществующей пока ракеты он оценил в 280-300 километров, гордо отметив, что ей под силу будет поразить "любые цели". Валентин Бадрак признал, что море являлось самым слабым местом Украины.

Между тем украинские военные разработки уже неоднократно вызывали вопросы, критику и откровенные насмешки специалистов. Так, например, после испытания на Украине боевого робота "Охотник", эксперты назвали дрон самопальным устройством, сделанным на коленке, и выразили сомнение в том, что он сможет преодолеть пересеченную местность.

Церемония присвоения названий "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь" четырем новым построенным для ВМС Украины малым бронированным артиллерийским катерам проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). На дальнем плане видны два первых катера проекта 58155, входящих в состав ВМС Украины - "Аккерман" и "Бердянск". Одесса, 05.12.2017. Источник: Пресс-центр ВМС Украины / dumskaya.net

Новые бронекатера "Гюрза-М" производства Украины оказались неспособными эффективно стрелять без дополнительного противовеса, который должен улучшить устойчивость боевого модуля. А команда танкистов на украинских танках Т-84 "Оплот" заняла последнее место на танковом биатлоне НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2018" на немецком полигоне Графенвер. Танкисты признали, что проблема заключалась в технике. Во время "наступления" выстрелил только один танк, а на трех других снаряд либо не дозагрузился в пушку, либо не сработали датчики. Также в двух танках оказалась ненадежной система управления огнем. Сами члены украинской команды назвали "Оплот" трактором.

Руслан Мельников