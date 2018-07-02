Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны

Владислав 17351

№4 02.07.2018 15:39

Хороший вопрос. С моей точки зрения:

1. отрабатывают тактику;

2. истощают ПВО Сирии для массированных ударов

3. помогают 5 колонне в Москве, давая им повод сказать ну вот видите мы и дроны победить можем, хотя это не дроны, а машинки на автопилоте не самый кстати дешёвые и простейшие по системам управления.



При скажем механическом (ЕСТЬ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ) даже просто автопилоте на конечном участке и действительно рое из тысяч машин нет такой авиабазы в мире что устояла бы. Сложность такоего - одна микросхема MEMS/NEMS могли в примнципе делать и в часовых калибрах наручных, ограничения там очень жёсткие а электромеханические системы ДО СИХ ПОР ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ в рабочем состоянии как и компетанции например инерциальная система автопилотирования F-104G LN-3 которая в современноим исполненеии модуль несколько см3, при требованиях поскромнее, спокойно вне зоны действия РЭБ включится и доведёт рой до точки. Хотя и с меньшей точностью.



Полёт по видеопотоку или с астрокоррекцией - над Ближним Востоком часто небо без облаков, части может быть с коррекцией других дронов в рое не-ЭМ способом. Причём тогда падать с ХХкм, докуда пушки не достанут и дешёвые ракеты.



Это относится ко всем базам людей. Хреново исполнено. KillaKan- уХороший вопрос. С моей точки зрения:1. отрабатывают тактику;2. истощают ПВО Сирии для массированных ударов3. помогают 5 колонне в Москве, давая им повод сказать ну вот видите мы и дроны победить можем, хотя это не дроны, а машинки на автопилоте не самый кстати дешёвые и простейшие по системам управления.При скажем механическом (ЕСТЬ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ) даже просто автопилоте на конечном участке и действительно рое из тысяч машин нет такой авиабазы в мире что устояла бы. Сложность такоего - одна микросхема MEMS/NEMS могли в примнципе делать и в часовых калибрах наручных, ограничения там очень жёсткие а электромеханические системы ДО СИХ ПОР ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ в рабочем состоянии как и компетанции например инерциальная система автопилотирования F-104G LN-3 которая в современноим исполненеии модуль несколько см3, при требованиях поскромнее, спокойно вне зоны действия РЭБ включится и доведёт рой до точки. Хотя и с меньшей точностью.Полёт по видеопотоку или с астрокоррекцией - над Ближним Востоком часто небо без облаков, части может быть с коррекцией других дронов в рое не-ЭМ способом. Причём тогда падать с ХХкм, докуда пушки не достанут и дешёвые ракеты.Это относится ко всем базам людей. Хреново исполнено.