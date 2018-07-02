Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
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Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. архивное фото.
Источник: Минобороны РФ
В Сирии российские средства ПВО отразили очередную массированную атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим. Все воздушные цели были уничтожены. Пуски зенитных ракет попали на видео.
Как сообщает ТАСС, атака российских военных объектов состоялась вечером 30 июня. Средства контроля за воздушным пространством на авиабазе Хмеймим обнаружили "группу воздушных целей". Неизвестные беспилотные летательные аппараты двигались с северо-восточного направления.
- Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены, - заявили представители российской авиабазы.
На кадрах ролика показаны пуски ракет, предположительно огонь вел зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С2". Отчетливо также видно, что ракеты поражают цели на высоте около 3 тысяч метров.
В военном ведомстве отметили, что пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в штатном режиме.
Николай Грищенко
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01.07.2018
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Владислав
17351
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№1
02.07.2018 08:48
Если ракет хватило то это не массированная атака. "Зерграш" это когда несколько тысяч на системы защиты которые могут максимум сотни подавить.
При применении устойчивых к РЭБ машин не всё так радужно было бы.
За атаками стоит как и в случае атак на Донбасс - израильтяне по миру. Им приказали - они делают.
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siamsky
1034
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№2
02.07.2018 10:09
Неплохая тактика у бармалеев: копеечными летающими фуфельками выпиливать дорогостоящие боекомплекты ЗРК... Чую, плохо кончится.
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KillaKan
1734
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№3
02.07.2018 15:36
Цитата, siamsky сообщ. №2
Неплохая тактика у бармалеев: копеечными летающими фуфельками выпиливать дорогостоящие боекомплекты ЗРК... Чую, плохо кончится.
Если они такие дешевые "фуфельки" то почему их так мало или почему так редко они залетают ?
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Владислав
17351
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№4
02.07.2018 15:39
KillaKan- у
Хороший вопрос. С моей точки зрения:
1. отрабатывают тактику;
2. истощают ПВО Сирии для массированных ударов
3. помогают 5 колонне в Москве, давая им повод сказать ну вот видите мы и дроны победить можем, хотя это не дроны, а машинки на автопилоте не самый кстати дешёвые и простейшие по системам управления.
При скажем механическом (ЕСТЬ ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ) даже просто автопилоте на конечном участке и действительно рое из тысяч машин нет такой авиабазы в мире что устояла бы. Сложность такоего - одна микросхема MEMS/NEMS могли в примнципе делать и в часовых калибрах наручных, ограничения там очень жёсткие а электромеханические системы ДО СИХ ПОР ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ в рабочем состоянии как и компетанции например инерциальная система автопилотирования F-104G LN-3 которая в современноим исполненеии модуль несколько см3, при требованиях поскромнее, спокойно вне зоны действия РЭБ включится и доведёт рой до точки. Хотя и с меньшей точностью.
Полёт по видеопотоку или с астрокоррекцией - над Ближним Востоком часто небо без облаков, части может быть с коррекцией других дронов в рое не-ЭМ способом. Причём тогда падать с ХХкм, докуда пушки не достанут и дешёвые ракеты.
Это относится ко всем базам людей. Хреново исполнено.
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siamsky
1034
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№5
02.07.2018 17:37
Цитата, KillaKan сообщ. №3
Если они такие дешевые "фуфельки" то почему их так мало или почему так редко они залетают ?Лягушку варят медленно. Нет задачи прямо сейчас вытеснить Россию из региона, поэтому душат не спеша, истощая силы и резервы.
Видимо так...
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Владислав
17351
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№6
02.07.2018 19:14
Кстати, высота перехвата ракетой Тамир 10км и стоила она 1,4-1,5кг золотом.Т.е. массовые дроны должны быть и дешевле 5г золотом/шт. Если будет много дронов идти на высотах скажем 12-15км то их сбивать придётся пэтриотами с ценником 1 ракета 1млн (20-25КГ ЗОЛОТОМ) и авиацией с риском потерь в т.ч. людских (Ну кто ж с роботами вместе летает! Дикость!) в этом случае (всё равно лучший в израилько-палестинском секторе колонии это Ф-15 как был так и остался по совокупности факторов, 35-й для рекламы американского оружия). Стоимость дрона с нагрузкой РЭБ, на электротяге в серии несколько десятков тысяч штук выйдет не более 50г золотом.
СМЫСЛ ДЕЙСТВИЙ:
Таки да - надо говорить на том языке который понимают. В т.ч. на этом. Оно надо их финансистам?
КСТАТИ ОНИ МОГУТ НОСИТЬ СОВСЕМ АССИМЕТРИЧНЫЙ ХАРАКТЕР ВООБЩЕ НЕРАКЕТНО-ДРОНОВЫЙ.
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