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Стало известно о разработке в России авиадвигателя шестого поколения

02.07.2018 Российская газета 2052 2
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АЛ-41Ф1 (Изделие 117)
Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych).
Источник: http://supercoolpics.com/

В России ведется работа над созданием авиационного двигателя шестого поколения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина.

"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация закончила госиспытания турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1, который является двигателем первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57. А в декабря 2017 года истребитель поднялся в небо уже с двигателем второго этапа, который известен под названием "Изделие 30".

Напомним, российские ученые также создали уникальное покрытие для стекол, снижающее радиолокационную заметность. Прежде всего такое покрытие предполагается использовать для Су-57.


Руслан Мельников
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
ОДК УК
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
serzhik
240
№1
02.07.2018 11:56
Со слов Гордина не совсем понятно "Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения" для военной или гржданской авиации.
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RU
Байкал57
895
№2
02.07.2018 12:44
Ту-22М3, на котором будут испытываться «Кинжалы», сможет нести четыре ракеты, передаёт РИА Новости.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2440947.html

Машина еще 50 лет будет летать с новым вооружением, но двигатели новые шибко желательны.
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