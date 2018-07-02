Стало известно о разработке в России авиадвигателя шестого поколения
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Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych).
Источник: http://supercoolpics.com/
В России ведется работа над созданием авиационного двигателя шестого поколения.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина.
"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - приводит его слова агентство.
Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация закончила госиспытания турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1, который является двигателем первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57. А в декабря 2017 года истребитель поднялся в небо уже с двигателем второго этапа, который известен под названием "Изделие 30".
Напомним, российские ученые также создали уникальное покрытие для стекол, снижающее радиолокационную заметность. Прежде всего такое покрытие предполагается использовать для Су-57.
Руслан Мельников
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01.07.2018
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serzhik
240
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№1
02.07.2018 11:56
Со слов Гордина не совсем понятно "Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения" для военной или гржданской авиации.
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Байкал57
895
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№2
02.07.2018 12:44
Ту-22М3, на котором будут испытываться «Кинжалы», сможет нести четыре ракеты, передаёт РИА Новости.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2440947.html
Машина еще 50 лет будет летать с новым вооружением, но двигатели новые шибко желательны.
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