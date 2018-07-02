Стало известно о разработке в России авиадвигателя шестого поколения



Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych).

Источник: http://supercoolpics.com/ Авиационный высокотемпературный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-41Ф1 («Изделие 117») с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги «первого этапа» для истребителя пятого поколения ПАК ФА на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2011. (Doomych).Источник: http://supercoolpics.com/

В России ведется работа над созданием авиационного двигателя шестого поколения.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центрального института авиационного моторостроения Михаила Гордина.

"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - приводит его слова агентство.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация закончила госиспытания турбореактивного двигателя АЛ-41Ф-1, который является двигателем первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57. А в декабря 2017 года истребитель поднялся в небо уже с двигателем второго этапа, который известен под названием "Изделие 30".

Напомним, российские ученые также создали уникальное покрытие для стекол, снижающее радиолокационную заметность. Прежде всего такое покрытие предполагается использовать для Су-57.

Руслан Мельников