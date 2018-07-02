Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны рассказало о первом контракте на поставку Су-57

02.07.2018 РИА Новости 595 1
0
Понравилась новость?
 +1
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство обороны вскоре заключит первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал журналистам заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко. По его словам, поставки начнутся уже в ближайшее время.

Замминистра отметил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.

"Предприятие прекрасно справляется с работой", - сказал Криворучко, добавив, что сейчас продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.

Испытания в Сирии

В феврале многие СМИ сообщили о том, что два новейших Су-57 перебросили на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу через некоторое время подтвердил эту информацию.

По его словам, Су-57 действительно провели в Сирии два дня и успешно выполнили программу испытаний.

"Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", - сказал Шойгу.

Позже глава Минобороны рассказал, что во время испытаний Су-57 в Сирии с них провели пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения. Это было сделано "для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники", пояснил Шойгу.

Будущее боевой авиации

Заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев рассказал об уникальных возможностях новейшего истребителя. Он назвал Су-57 одной из самых передовых разработок российского и мирового авиапрома.

"Ни на одном самолете еще никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость "на номинале". Этого в мире еще не добился никто - ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce ни Pratt & Whitney - никто", - подчеркнул Толбоев.

Он также прокомментировал материал, опубликованный в американском издании The National Interest, где говорилось, что Су-57 основан на системах, разработанных для Су-35, что это затратный проект, поэтому у него, вероятно, "не будет особо яркого будущего".

По словам Толбоева, большинство ноу-хау, отличающих истребитель от машины поколения 4++ Су-35, не раскрываются из соображений секретности.

"Су-57 - это будущее российской боевой авиации. В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, это лишь поверхность, остальное знаем только мы - профессионалы, испытатели, военное руководство страны. Эти ноу-хау являются тайной, и не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины", - сказал Толбоев.

По мнению эксперта журнала "Арсенал Отечества" Дмитрия Дрозденко, подготовка к принятию на вооружение Су-57 - хороший знак для российских ВКС.

"Они впервые получат самолет пятого поколения, и Россия станет второй страной в мире, имеющей на вооружении такие самолеты - с определенной радиолокационной невидимостью, возможностью крейсерского полета на сверхзвуковой скорости и современными интегрированными комплексами вооружения. Что касается конкретно Су-57, то эта машина по некоторым параметрам не имеет в мире аналогов, даже в сравнении с американскими истребителями пятого поколения. Это реальная сверхманевренность машины, это и возможности радиоэлектронного оборудования - так называемая "умная" обшивка, в которую интегрировано большое количество различного рода датчиков, позволяющих бортовой системе и пилоту интегрировано наблюдать картинку вокруг самолета. Данные свойства пока не доступны американским самолетам пятого поколения", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Истребитель пятого поколения

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет разрабатывает ОКБ Сухого.

Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

В конструкции истребителя используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Многофункциональная радиоэлектронная система способна не только обнаруживать наземные и воздушные цели, но и решать задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.

Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета. Истребитель оснащен сдвоенной 30-миллиметровой пушкой, а основное вооружение - две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия - расположено в двух внутренних отсеках.

Первый полет самолета состоялся в начале 2010-го в Комсомольске-на-Амуре. Как заявлял глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году.


Инфографика Су-57.
Источник: РИА Новости
30.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Сирия
США
Франция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
ОАК
Персоны
Криворучко Алексей
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1223
№1
02.07.2018 10:44
Для Су-57 имеет смысл разработать покрытие, поглощающее радиоизлучение, способствующее повышению малозаметности. Только это покрытие не должно смываться водой, т.е. оно должно наносится в заводских условиях однократно: обычно применяют магнетронный способ нанесения слоя метаматериалов на внешнюю сторону листов обшивки. Метаматериалы - это вещества, имеющие показатель преломления для элекромагнитных радиоволн меньше 1 (волна не отражается, а загибается внутрь слоя и там поглощается). Обычно это пористые углепластики с магнитными ловушками, т.е. с добавлением кобальта, никеля, марганца и пр. За счёт магнитного поля Земли в порах происходит поглощение ЭМВ в поджигаемом ими разряде в скрещенном электрическом и магнитном поле.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?