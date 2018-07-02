Минобороны рассказало о первом контракте на поставку Су-57
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Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министерство обороны вскоре заключит первый контракт на поставку 12 истребителей пятого поколения Су-57. Об этом рассказал журналистам заместитель главы оборонного ведомства Алексей Криворучко. По его словам, поставки начнутся уже в ближайшее время.
Замминистра отметил, что авиазавод в Комсомольске-на-Амуре без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57.
"Предприятие прекрасно справляется с работой", - сказал Криворучко, добавив, что сейчас продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.
Испытания в Сирии
В феврале многие СМИ сообщили о том, что два новейших Су-57 перебросили на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу через некоторое время подтвердил эту информацию.
По его словам, Су-57 действительно провели в Сирии два дня и успешно выполнили программу испытаний.
"Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", - сказал Шойгу.
Позже глава Минобороны рассказал, что во время испытаний Су-57 в Сирии с них провели пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения. Это было сделано "для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники", пояснил Шойгу.
Будущее боевой авиации
Заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев рассказал об уникальных возможностях новейшего истребителя. Он назвал Су-57 одной из самых передовых разработок российского и мирового авиапрома.
"Ни на одном самолете еще никогда не удавалось добиться того, чтобы на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) можно было летать в бесфорсажном режиме. Форсажный режим сопряжен с огромной тратой топлива, а Су-57 может развивать крейсерскую скорость "на номинале". Этого в мире еще не добился никто - ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce ни Pratt & Whitney - никто", - подчеркнул Толбоев.
Он также прокомментировал материал, опубликованный в американском издании The National Interest, где говорилось, что Су-57 основан на системах, разработанных для Су-35, что это затратный проект, поэтому у него, вероятно, "не будет особо яркого будущего".
По словам Толбоева, большинство ноу-хау, отличающих истребитель от машины поколения 4++ Су-35, не раскрываются из соображений секретности.
"Су-57 - это будущее российской боевой авиации. В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, это лишь поверхность, остальное знаем только мы - профессионалы, испытатели, военное руководство страны. Эти ноу-хау являются тайной, и не дилетантам из СМИ судить о перспективах этой машины", - сказал Толбоев.
По мнению эксперта журнала "Арсенал Отечества" Дмитрия Дрозденко, подготовка к принятию на вооружение Су-57 - хороший знак для российских ВКС.
"Они впервые получат самолет пятого поколения, и Россия станет второй страной в мире, имеющей на вооружении такие самолеты - с определенной радиолокационной невидимостью, возможностью крейсерского полета на сверхзвуковой скорости и современными интегрированными комплексами вооружения. Что касается конкретно Су-57, то эта машина по некоторым параметрам не имеет в мире аналогов, даже в сравнении с американскими истребителями пятого поколения. Это реальная сверхманевренность машины, это и возможности радиоэлектронного оборудования - так называемая "умная" обшивка, в которую интегрировано большое количество различного рода датчиков, позволяющих бортовой системе и пилоту интегрировано наблюдать картинку вокруг самолета. Данные свойства пока не доступны американским самолетам пятого поколения", - сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
Истребитель пятого поколения
Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Самолет разрабатывает ОКБ Сухого.
Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
В конструкции истребителя используются композиционные материалы на основе углепластика, значительно снижающие его радиолокационную заметность. Многофункциональная радиоэлектронная система способна не только обнаруживать наземные и воздушные цели, но и решать задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.
Су-57 обладает повышенной мощностью двигателя, бомбовой нагрузкой и дальностью полета. Истребитель оснащен сдвоенной 30-миллиметровой пушкой, а основное вооружение - две ракеты ближнего боя и восемь среднего радиуса действия - расположено в двух внутренних отсеках.
Первый полет самолета состоялся в начале 2010-го в Комсомольске-на-Амуре. Как заявлял глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, первая серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС в 2019 году.
|Инфографика Су-57.
|Источник: РИА Новости
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30.06.2018
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№1
02.07.2018 10:44
Для Су-57 имеет смысл разработать покрытие, поглощающее радиоизлучение, способствующее повышению малозаметности. Только это покрытие не должно смываться водой, т.е. оно должно наносится в заводских условиях однократно: обычно применяют магнетронный способ нанесения слоя метаматериалов на внешнюю сторону листов обшивки. Метаматериалы - это вещества, имеющие показатель преломления для элекромагнитных радиоволн меньше 1 (волна не отражается, а загибается внутрь слоя и там поглощается). Обычно это пористые углепластики с магнитными ловушками, т.е. с добавлением кобальта, никеля, марганца и пр. За счёт магнитного поля Земли в порах происходит поглощение ЭМВ в поджигаемом ими разряде в скрещенном электрическом и магнитном поле.
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