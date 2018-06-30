Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье



Учения танкистов.

Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов Учения танкистов.Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Головеньки в Московской области в рамках сбора с командирами батальонов и дивизионов танковой армии прошли тактико-специальные учения, в ходе которых использовали боевой опыт, полученный в Сирии, сообщает пресс-служба ЗВО.

"В ходе учения разведывательные подразделения с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" обнаружили цели и передали их координаты артиллеристам. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполнили огневые задачи по уничтожению выявленных целей. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80 провели боевые стрельбы из комплекса вооружения бронемашин по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Инженерные подразделения обеспечили разминирование местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями Кантемировской танковой дивизии по ведению оборонительных и наступательных действий с применением боевого опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике.

"В учении приняли участие более 700 военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники", - добавляется в сообщении.