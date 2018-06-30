Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье
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Учения танкистов.
Источник: © РИА Новости / Вадим Жернов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Головеньки в Московской области в рамках сбора с командирами батальонов и дивизионов танковой армии прошли тактико-специальные учения, в ходе которых использовали боевой опыт, полученный в Сирии, сообщает пресс-служба ЗВО.
"В ходе учения разведывательные подразделения с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" обнаружили цели и передали их координаты артиллеристам. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполнили огневые задачи по уничтожению выявленных целей. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80 провели боевые стрельбы из комплекса вооружения бронемашин по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Инженерные подразделения обеспечили разминирование местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учения прошли с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями Кантемировской танковой дивизии по ведению оборонительных и наступательных действий с применением боевого опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике.
"В учении приняли участие более 700 военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники", - добавляется в сообщении.
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30.06.2018
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