АК-12. От поражения к победе

История создания новейшего автомата Калашникова

Начало 2018 года было отмечено важным и, безусловно, радостным событием для всех, имеющих отношение к Концерну "Калашников" - в конце января министерство обороны России официально рекомендовало новейшие ижевские автоматы АК-12 и АК-15 для принятия на вооружение Российской армии. Это решение ознаменовало поворотный момент в новейшей истории Концерна. Давайте же попробуем проследить достаточно долгую и крайне непростую историю этого успеха.

Созданный в семействе АК-12 автомат АК-15 под патрон 7,62 х 39 мм (с) kalashnikov.media

В 2012 году в рамках большой ОКР "Ратник", проводимой по заказу МО России, был объявлен конкурс на создание нового автомата для вооруженных сил. Известно, что с 1990-х годов Российская армия очень ограниченно закупала новые автоматы, и использовала в основном огромный задел оружия, оставшийся с советских времен. Однако, как бы не были велики запасы, более четверти века армейской службы, две Чеченские войны, операция в Северной Осетии и другие события значительно истощили резервы, да и накопленный опыт говорил о том, что оружие и экипировку российских солдат нужно активно совершенствовать. В частности, нужно было создавать и внедрять современные прицельные комплексы для стрелкового оружия, улучшать эргономику. Результатом всего вышесказанного и стало Тактико-Техническое задание (ТТЗ) на перспективный автомат для ВС России, разработанное как раз с учетом "совместимости" нового оружия со всей остальной экипировкой и снаряжением, создаваемыми в рамках "Ратника".

Для большинства специалистов уже давно не является секретом тот факт, что эти ТТЗ писались с прямой оглядкой на автоматы семейства АЕК-971, разработанные в Коврове в семидесятые и восьмидесятые годы, проигравшие конкурс "Абакан" автомату АН-94, но тем не менее потихоньку развивавшиеся силами Ковровского Мехзавода и затем, с 2006 года, завода имени Дегтярева.

Очевидно, что для концерна ИЖМАШ было невозможно остаться в стороне от конкурса, затрагивавшего одну из основных статей его деятельности, тем более что у ИЖМАШ имелась своя аналогичная разработка - семейство автоматов со сбалансированной автоматикой АК107 калибра 5.45мм, АК108 калибра 5.56мм и АК109 калибра 7.62х39мм, созданных на базе более ранних автоматов АЛ-6 и АЛ-7.

Автомат Александрова АЛ-7 со сбалансированной автоматикой, 1974 год. Крышка ствольной коробки и ствольная накладка сняты (с) kalashnikov.media

Предполагалось на предварительные испытания конкурса "Ратник" представить автоматы АК107 и АК109, однако после заводских испытаний было решено отказаться от автомата АК109, так как в калибре 7,62 мм улучшения кучности стрельбы заводские испытания не выявили. Необходимо отметить, что улучшение кучности у изделий со сбалансированной автоматикой в сравнении с изделиями классической компоновки отмечается только при стрельбе с высоким темпом, короткими (до трех выстрелов) очередями из неустойчивых положений (стоя с руки и лежа с руки). При стрельбе из всех других положений и другими режимами стрельбы (в том числе длинными очередями) сбалансированные автоматы как минимум не лучше, а зачастую хуже классических автоматов. И за это эфемерное преимущество приходится расплачиваться усложнением конструкции (и, соответственно, цены) изделия, усложнением обслуживания, увеличением веса и усилия перезарядки оружия, большей чувствительностью оружия к загрязнениям, невозможностью создания укороченной версии автомата. Все эти нюансы были понятны еще со времен конкурса Абакан, как и низкая эффективность сбалансированной автоматики в калибре 7,62 мм, что привело конструкторов ИЖМАШ к выводу о том, что дальше развивать сбалансированную автоматику имеет смысл лишь в спортивном оружии для практической стрельбы, где гораздо менее жесткие требования к условиям эксплуатации по сравнению с боевыми образцами позволяют в большей степени раскрыть возможности этой схемы.

Автомат АК-107, подготовленный к предварительным испытаниям по ОКР "Ратник" (с) kalashnikov.media

Итак, подтвердив заводскими испытаниями прописные истины, ижевчане подготовили к предварительным испытаниям два разных изделия - АК107 в калибре 5,45 и АК103-3 в калибре 7,62 мм. Конкуренцию им составили изделия завода имени Дегтярева (автоматы А-545 и А-762 на базе АЕК-971) и оригинальные автоматы 5,45А-91 и 7,62А-91 в компоновке "буллпап", разработанные филиалом ОАО КБП - ЦКИБ СОО из Тулы. Предварительные испытания явного преимущества ни одной системы ни в одном калибре не выявили, поэтому был назначен второй этап испытаний, на котором были представлены изделия только двух фирм - Завода имени Дегтярева и НПО ИЖМАШ.

Тут необходима небольшая историческая справка. Концерн "ИЖМАШ", в советские времена являвшийся крупнейшим разработчиком и производителем автоматов и другого стрелкового оружия, в начале десятых годов 21 века переживал весьма тяжелые времена. После снятия с должности генерального директора ИЖМАШ Гродецкого в 2011 году поменялось и все руководство предприятия. Новым главным конструктором был назначен бывший ведущий конструктор Тульского ЦКИБ СОО Владимир Злобин, который вместо того чтобы использовать накопленный в конструкторском коллективе ИЖМАШ задел, принял решение создавать новый "автомат 21 века" практически "с нуля", используя тем не менее схемные решения автомата Калашникова. Начатая в 2011 году разработка получила обозначение АК-12, и первоначально не планировалась к участию в конкурсе "Ратник", однако в 2013 году новый 5.45мм автомат был передан на испытания военным в рамках второго этапа предварительных испытаний уже упомянутого "Ратника" вместо АК107.

Очевидно ресурсов на разработку нового автомата сразу в двух калибрах у главного конструктора не хватало, и потому в калибре 7,62 мм на всех этапах конкурса ИЖМАШ представлял автомат АК103-3, разработанный группой ижевских оружейников (ведущий конструктор проекта - Дмитрий Долганов). Конструкция автомата АК-12 несколько менялась от этапа к этапу, в частности изменялись приклад, прицельные приспособления, крепление крышки ствольной коробки, устройство дульного тормоза. По итогам предварительных испытаний, военные отдали предпочтение ковровским автоматам, рекомендовав головному исполнителю ОКР заключить контракт на продолжение работы с заводом имени Дегтярева. ИЖМАШ в этих условиях мог далее участвовать в разработке только в инициативном порядке.

Автомат АК-12 образца 2014 года (с) kalashnikov.media

Автомат АК-103-3 (с) kalashnikov.media

В 2014 году автоматы прошли государственные испытания, и в январе 2015 года было выдано официальное заключение по их результатам. Для ИЖМАШа оно звучало катастрофически: "Автоматы А-545 и А-762 после доработки рекомендовать для серийного производства и войсковых испытаний. Автоматы АК-12 и АК103-3 не соответствовали требованиям ТТЗ и государственные испытания не выдержали. Дальнейшая доработка рекомендована за средства разработчика". Фактически повторилась история, которая случилась с автоматами по результатам предварительных испытаний. В значительной мере итог данного этапа ОКР для концерна был результатом неоправданного отхода от проверенных более чем полувековым опытом боевой эксплуатации технических решений, обеспечивших безупречную надежность классического АК, при том что по уровню примененных технологий АК-12 не являлся сколько-нибудь значительным шагом вперед. Что касается автомата АК103-3, то он пал жертвой унификации - заказчики не захотели иметь в двух калибрах два абсолютно разных автомата.

Наступал весьма драматический момент - признание поражения означало для недавно преобразованного в Концерн "Калашников" ИЖМАША потерю не только лица и репутации, но и огромного рынка сбыта, попытка же дальше развивать существующий АК-12 отнюдь не гарантировала успеха. Ведь мало того, что новый автомат имел массу серьезных недостатков, выявленных в ходе испытаний, включая низкую надежность и прочность отдельных узлов, он еще и совершенно не был приспособлен к существующим на заводе технологическим процессам (унификация с предшественниками составляла не более 10%). А это значило, что даже в случае устранения всех выявленных проблем постановка в серию АК-12 потребовала бы очень значительных вложений сил, средств и времени, а окончательная цена такого автомата превысила бы стоимость АК-74М в пять-шесть раз. Кроме того, условная новизна конструкции по комплексным показателям боевой эффективности не давала преимуществ относительно стоящего на вооружении АК-74М, а при развертывании серийного производства практически гарантировала возникновение самых разнообразных "детских болезней".

Ситуация на начало 2015 года для ижевчан сложилась практически безвыходная, и тут мы приходим к классическому сюжету "роль личности в истории". В феврале 2014 года полоса новых и новых назначений на должность генерального директора недавно созданного Концерна "Калашников" заканчивается приходом в руководство Алексея Юрьевича Криворучко. Очевидно, что через год после вступления в должность он уже достаточно владел ситуацией, чтобы понять, что единственным шансом на достойное дальнейшее участие в конкурсе могут стать, вопреки расхожей поговорке про переправу, изменения в руководстве конструкторской команды концерна. Еще летом 2014 года в Ижевск из Вятских Полян был приглашен Сергей Уржумцев, долгое время работавший на Вятско-Полянском объединении "Молот" главным конструктором, а позднее генеральным директором "Молот-Оружие". Получивший "оружейное" образование в Ижевском государственном техническом университете и имевший возможность на практике ознакомиться со всеми особенностями созданных на основе автомата Калашникова систем (ВПО Молот долгие годы выпускало ручные пулеметы РПК и гражданское оружие на их базе), новый главный конструктор должен был принять решение о дальнейшей судьбе проекта. И этим решением стал отказ от провального АК-12 и разработка автомата с опорой на уже имеющиеся у ижевчан решения и разработки, на базе собственной ижевской школы создания оружия. Это был безусловный риск, но он все же давал больше шансов на успех, чем попытка "вытянуть" АК-12 "образца 2014 года", и этот шаг был полностью поддержан генеральным директором концерна. Так в марте 2015 года начался проект, первоначально названный АК-400.

"Четырехсотый"

Разумеется, АК-400 создавался не с нуля. Основной задачей проекта было путем глубокой модернизации АК74 создать образец, сохраняющий достигнутые параметры надежности, отвечающий новым требованиям ТТЗ, при этом максимально возможно использующий уже имеющееся богатое наследие "калашниковской" системы, как с точки зрения устройства самого оружия, так и с точки зрения технологий производства, существующих на заводе.

Задача, как говорил один известный исторический деятель, стояла архисложная, тем более что параллельно с созданием АК-400 тот же коллектив должен был вести работы по ОКР "Обвес" (создание комплекта модернизации для уже выпущенных ранее автоматов) и параллельно дорабатывать заводской вариант автоматов 200 серии, с элементами "Обвеса", установленными в заводских условиях. Суть задачи была такова: за время, пока конкуренты из Коврова спокойно изготавливали партию автоматов для опытно-войсковой эксплуатации, в Ижевске предстояло разработать образцы (в калибрах 5,45 мм и 7,62 мм), защитить конструкцию заводскими и государственными испытаниями и тоже изготовить партию автоматов.

Проанализировав ситуацию, новый главный конструктор перевел коллектив в режим "мозгового штурма", взяв на себя общее руководство проектами. Разработку конструкторской документации по "четырехсотому" вел коллектив конструкторов бюро боевого автоматического оружия конструкторско-технологического центра. В основу проекта легли наработки по АК103-3 с первого этапа "Ратника". В команду разработчиков входили конструкторы КТЦ Алексей Сайфутдинов (начальник бюро), Дмитрий Долганов (ведущий конструктор проекта), Александр Рекухин, Кирилл Сибиряков, Ольга Шуманина и Анна Сюрсина.

Один из первых образцов опытного автомата АК-400 калибра 7.62х39 (с) kalashnikov.media

В результате напряженной работы получился автомат, конструкция которого обеспечила установку всех требуемых современных прицельных комплексов на унифицированной базе типа планки Пикатинни. Газоотводный узел, газовая трубка, ствольная коробка и ствол со ствольной арматурой, а также крышка ствольной коробки существенно переконструированы с тем, чтобы повысить стабильность точности и кучности стрельбы (в том числе и с оптическими приборами) при различных способах удержания автомата. Ударно-спусковой механизм согласно требованиям ТТЗ получил возможность ведения стрельбы фиксированными очередями по 2 выстрела. Повышено удобство переключения режимов стрельбы. Складывающийся приклад, унифицированный с прикладом, разработанным в рамках ОКР "Обвес", оснащен устройством регулирования по длине. Разработаны дополнительные съемные дульные устройства. Уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54%. При этом основные элементы конструкции, обеспечивающие высочайший уровень надежности и безотказности системы, а именно подвижная система и узел запирания, остались неизменными, традиционными для схемы АК.

В результате напряженной работы во второй половине 2015 года новые автоматы АК-12, и унифицированный с ним АК-15 в калибрах 5.45 и 7.62мм соответственно, были переданы на второй раунд государственных испытаний. При этом концерн продолжал на различных выставках, в том числе и на форуме Армия-2015, демонстрировать АК-12 старого образца, ведь судьба нового АК-12 была еще не решена. В начале 2016 года межведомственной комиссией, назначенной министерством обороны, были рассмотрены результаты государственных испытаний. Согласно принятому решению, новые автоматы были признаны соответствующими требованиям ТТЗ, а конструкторской документации была присвоена литера О1 серийного производства. Автоматы получили новые индексы ГРАУ 6П70 (АК-12 калибра 5.45мм) и 6П71 (АК-15 калибра 7.62мм). Уже в июне 2016 года партии автоматов АК-12 и АК-15, наряду с ковровскими, поступили в войска для проведения сравнительных испытаний.

Целью сравнительных испытаний являлось определение эффективности стрельбы из разработанных образцов автоматов каждого калибра в сравнении со штатными образцами и между собой для выработки рекомендаций о целесообразности принятия н автоматов на вооружение Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе войсковых испытаний проверялась работа оружия в разных климатических условиях и тактических ситуациях, со всеми системами и прицельными комплексами, созданными в рамках "Ратника". Опытная эксплуатация проводилась в частях сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и сил специального назначения МО России в четыре этапа. По завершении каждого этапа сравнительных испытаний проводился опрос военнослужащих, принимавших участие в опытно-войсковой эксплуатации, по оценке боевых и эксплуатационных характеристик разработанных автоматов. Результаты войсковой эксплуатации были впервые официально озвучены в мае 2017 года на Военно-научной комиссии МО РФ.

В декабре 2017 года коллегия МинОбороны в рамках рассмотрения результатов сравнительных испытаний, проведенных в ходе опытно-войсковой эксплуатации, с учетом рекомендаций, полученных в ходе испытаний и особенностей конструктивных схем автоматов, рекомендовала к принятию на вооружение обе конкурирующие системы. При этом ковровские автоматы рекомендовалось принять только для вооружения частей и подразделений специального назначения, а АК-12 и АК-15 для вооружения всех основных родов войск военнослужащих общевойсковых формирований Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Военно-Морского Флота. Нужно отметить, что реальные различия по боевой эффективности, определяемой вероятностью и частотой попадания при стрельбе из автоматов, между двумя конкурирующими системами оказались крайне незначительны. Небольшое преимущество автоматов со сбалансированной автоматикой было определено только в калибре 5.45 при стрельбе на дальностях до 200 метров из неустойчивых положений, стрельбой с отсечкой по 2 выстрела. При этом, при стрельбе очередями в 3-5 выстрелов превосходства не выявлено. Однако, несмотря на то, что по частости попадания 5,45-мм автомат АК-12 незначительно уступил 5,45-мм автомату 6П67, военнослужащие СВ, ВДВ и МП ВМФ по конструктивным особенностям и эксплуатационным характеристикам предпочли технические решения, реализованные в АК-12. В частности, у 5.45-мм автомата 6П67 и 7,62-мм автомата 6П68 со сбалансированной схемой автоматики, военнослужащими были отмечены такие замечания как сильный выброс газов в глаза стрелку, вызывавшие раздражение глаз и органов дыхания, затрудняющие наблюдение за полем боя и дальнейшее ведение огня. Также отмечалась чувствительность "сбалансированной" автоматики к загрязнению, сложность конструкции автомата при техническом обслуживании и эксплуатации, неудобство ведения рукопашного и штыкового боя.

Фото автоматов, проходивших сравнительные испытания в ходе опытно-войсковой эксплуатации в 2016-2017 гг.

5,45-мм автомат А-545 (6П67) с глушителем (с) kalashnikov.media

5,45-мм автомат АК-12 (6П70) (с) kalashnikov.media

7,62 -мм автомат А-762 (6П68) (с) kalashnikov.media

7,62-мм автомат АК-15 (6П71) (с) kalashnikov.media

Немаловажным вопросом для вооруженных сил является и стоимость оружия - по предварительным оценкам автоматы А-545 будут обходится российскому бюджету примерно в 10 раз дороже чем выпускаемые ныне АК74М. Себестоимость АК-12 также будет несколько выше чем у АК74М, но различия будут гораздо менее значительны.

Этот успех, буквально вырванный у судьбы ижевскими конструкторами и мастерами, был закреплен официальными заказами от МО России и иностранных заказчиков на первые промышленные партии автоматов АК-12 и АК-15, которые концерн обязался поставить до конца 2018 года. А уже в 2019 году запланирован выход на полноценное крупносерийное производство.

Наработки по автомату АК103-3 со второго и последующих этапов испытаний по ОКР "Ратник" также не пропали даром - они легли в основу разработанных "коммерческих" (то есть ориентированных прежде всего на экспорт) автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

7,62мм автомат АК-205 "двухсотой" серии (с) kalashnikov.media

Не только автоматы

Еще в 2016 году на базе решений АК-400 было решено разработать максимально унифицированный с ним ручной пулемет калибра 5.45мм - оружие поддержки уровня отделения. Летом 2017 года МО России подтвердило заинтересованность в таком образце оружия. После утверждения ТТЗ на проведение ОКР и завершения предварительных испытаний, в первом квартале 2018 года МО получило партию новых 5.45мм ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации. Немалый интерес на выставке Армия-2017 к этому пулемету проявили и другие силовые ведомства страны, а также потенциальные иностранные заказчики. Важная особенность конструкции нового пулемета по сравнению с предшественниками - в нем предусмотрена возможность замены ствола, кроме того он комплектуется съемными сошками, магазином большой вместимости (95 патронов), быстросъемным глушителем и чехлом для переноски. При комплектации коротким стволом новый ручной пулемет по габаритам не отличается от обычного автомата, но его более массивная конструкция и тяжелый ствол позволяют обеспечивать большую плотность автоматического огня на малых дальностях, длинный же ствол обеспечивает повышенную точность и кучность стрельбы на средних и больших (по автоматным меркам) дистанциях. Предполагается, что РПК-16 будет ставится в серийное производство параллельно с АК-12 и АК-15 или сразу следом за ними.

РПК-16 (шифр "Кипчак") (с) kalashnikov.media

Что дальше?

Принятие на вооружение АК-12 и АК-15 отнюдь не означает, что их доработка завершена. В рамках внутреннего проекта "AK-ЭВО" конструкторским центром концерна ведется дальнейшее совершенствование базовой платформы автомата Калашникова. Одним из важных направлений работы является дальнейшее улучшение эргономики, например, разработка более удобных "двусторонних" предохранителей-переводчиков огня, новых прицельных приспособлений, цевья и приклада новой конструкции, повышение модульности конструкции. Значительная часть этих доработок может со временем быть использована и на серийных автоматах АК-12 и АК-15. Параллельно ведется работа над новой перспективной платформой автомата, начатой с разработки компактных образцов АМ-17 и АМБ-17. В основе их компоновочных решений лежат идеи еще одного классика Ижевской оружейной школы - Е.Ф. Драгунова, помноженные на современные материалы (в первую очередь полимерные), современные технологии производства и представления об эргономических и эксплуатационных требованиях к оружию, выдвигаемых сегодняшними его пользователями.