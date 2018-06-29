Австралия выбрала британские фрегаты типа 26

Как сообщили австралийские СМИ, 28 июня 2018 года правительство Австралии заключило с корпорацией ВАЕ Systems контракт на строительство для австралийского флота по программе Project SEA 5000 девяти фрегатов типа 26 GCS (Global Combat Ship) на основе проекта кораблей типа 26, начатых строительством ВАЕ Systems для Королевских ВМС Великобритании. Официальное сообщение об этом будет сделано 29 июня. Девять фрегатов типа 26 для ВМС Австралии (обозначаемых в Австралии как тип Hunter) должны быть построены совместно с ВАЕ Systems австралийской государственной судостроительной компанией ASC Shipbuilding в Осборне в Южной Австралии и должны заменить в составе австралийского флота восемь фрегатов типа ANZAC (германского проекта МЕКО 200) постройки девяностых годов.

Облик фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии (с) ВАЕ Systems

Общая стоимость программы постройки девяти новых фрегатов типа 26 составляет 35 млрд австралийских долл (около 25,7 млрд долл США). Строительство головного корабля должно быть начато в 2020 году с передачей австралийскому флоту в 2027 году, а строительство всей серии, как ожидается, рапстянется до 2042 года. Это крупнейшая кораблестроительная программа в истории Австралии, а также крупнейший экспортный успех британского военного кораблестроения с 1960-х годов, когда Великобритания вела массовую постройку на экспорт различных вариаций фрегатов типа 12 (типов Whitby, Rothesay и Leander).

Правительство Австралии заявило, что австралийская доля контракта на постройку фрегатов типа 26 составит 65-70 процентов, что позволит создать около 4000 прямых и косвенных рабочих мест. Более 500 предприятий в Австралии будут привлечены в качестве подрядчиков различных уровней. Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил, что фрегаты будут "построены в Австралии австралийцами, используя австралийскую сталь". "Эта программа стоимостью 35 миллиардов долларов позволит создать 4000 австралийских рабочих мест по всей стране и создать беспрецедентные местные и глобальные возможности для крупных и малых предприятий", - сказал он. На период действия контракта ASC Shipbuilding перейдет под контроль ВАЕ Systems, хотя затем будет возвращена австралийскому госу

В отличие от кораблей типа 26 для британского флота, австралийские фрегаты будут оснащены американской многофункциональной системой оружия AEGIS с вертикальными пусковыми установками Mk 41,а также австралийскими РЛС СЕАFAR2 с АФАР и АСБУ разработки Saab. Усиленные противолодочные возможности будут обеспечены применением подкильной ГАС типа 2150 и буксируемой ГАС типа 2087. Вооружение австралийских кораблей составят "перспективный противокорабельный ракетный комплекс", зенитные ракеты Raytheon Standard SM-2 и ESSM, 127-мм универсальная артиллерийская установка BAE Systems Mk 45 Mod 4, два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15, 324-мм торпедные аппараты для торпед MU-90, один вертолет Sikorsky MH-60R в ангаре.

Фрегаты будут крупными кораблями полным водоизмещением 8900 тонн, длиной 149,9 метров, шириной 20,8 метров. Экипаж 180 человек. Энергетическая установка типа 26 выполнена по схеме CODLOG (комбинированная дизель-газотурбинно-электрическая), не является "полностью электрической" и использует две газовые турбины полного хода Rolls-Royce MT30 в сочетании с четырьмя дизель-генераторами MTU и двумя электромоторами крейсерского хода. Скорость полного хода "более 27 уз.).

Выбор в пользу фрегатов типа 26 разработки ВАЕ Systems был сделан по итогам проводившегося с марта 2017 года тендера по программе Project SEA 5000, в котором участвовали также итальянское судостроительное объединение Fincantieri (с проектом фрегата на основе FREMM) и испанское Navantia (с проектом фрегата F-5000 на основе испанского проекта F100). Все три предложения предполагали оснащение кораблей системой AEGIS.

Облик фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии (с) ВАЕ Systems

Инфографика фрегата типа 26 GCS в исполнении для ВМС Австралии (с) www.theaustralian.com.au