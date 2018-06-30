В Китае начаты работы по созданию атомного ледокола
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Как сообщила китайская газета "Global Times", Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation - CNNC) 21 июня 2018 года объявила открытый тендер на проектирование и строительство первого в КНР атомного ледокола. Помимо ледокольных функций, судно должно выполнять также функции плавучей электростанции.
Модель проектируемой первой китайской плавучей атомной электростанции, представленная государственной судостроительной корпорацией China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) в 2017 году на промышленной выставке в Пекине (с) Wu Changqing / China Daily
Cо стороны bmpd отметим, что ранее в ноябре 2017 года CNNC сообщила, что специально созданный в 2014 году для проектирования гражданских судов с атомными энергетическими установками научно-исследовательский институт НИИ-719 китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) завершил разработку технического проекта первой китайской плавучей атомной электростанции, строительство которой "должно начаться вскоре". Первый энергетический атомный реактор для этой электростанции должен быть поставлен CNNC в 2020 году. CNNC и CSIC создали совместное предприятие по постройке плавучих атомных электростанций. Неясно, идет ли речь теперь в сообщении "Global Times" об этом же проекте плавучей АЭС, или действительно о специальном атомном ледоколе с возможностями электроснабжения.
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30.06.2018
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