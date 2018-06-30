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Министерство обороны России снова проявляет интерес к самолету МиГ-АТ

02.07.2018 bmpd.livejournal.com 407 0
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Как сообщило 29 июня 2018 года агентство ТАСС, учебно-тренировочный самолет МиГ-АТ, созданный в начале 1990-х годов, может начать вновь поставляться Министерству обороны России. Об этом сообщил в пятницу генеральный конструктор - вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

Второй летный опытный образец учебно-боевого самолета МиГ-АТ (бортовой номер "83 красный") с установленным в левой мотогондоле двигателем АЛ-55И, 2008 год (с) Марина Лысцева

"Минобороны рассматривает возможность для использования этого самолета как базового для основной подготовки. Старых самолетов нет, есть ресурсные показатели самолета", - сказал он.

В свою очередь, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил в беседе с ТАСС, что предлагаемый срок возобновления производства этого самолета - 2023 год. "Речь идет о том, что этот самолет может начать поступать в авиачасти в 2023 году", - пояснил сенатор, отметив, что существующий задел по программе МиГ-АТ мог бы ускорить ее возобновление.

МиГ-АТ - базовый учебно-тренировочный самолет единой подготовки. Может быть использован для боевого применения неуправляемого оружия по наземным и морским целям. МиГ-АТ уступил Яку-130 в тендере на выбор основного учебно-боевого самолета ВВС России, после чего в 2010 году работы над ним были свернуты.

В свою очередь, агентство РИА Новости дословно цитирует следующее заявление Сергея Короткова: "Минобороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства (МиГ-АТ). Вначале поведение испытаний и сдача заказчику. На всё про всё три года, то есть уже через три года должна выпускается серийная продукция, мы к этому стремимся".

Со стороны bmpd заметим, что явная ошибочность и чрезмерная дороговизна выбора самолета Як-130 в качестве единого самолета всех этапов летной подготовки уже давно стала очевидна, в том числе и Министерству обороны России. Ни одна страна мира не ведет все этапы летной подготовки на больших двухдвигательных реактивных учебно-боевых самолетах, стоимость эксплуатации которых приближается к стоимости эксплуатации истребителя. В результате Министерство обороны России в последние годы находится в перманентном поиске отдельных типов самолетов для этапа начальной подготовки (на роль которого предлагался Як-152) и для этапа основной подготовки (где в качестве предложений уже всплывали турбовинтовые Pilatus PC-9/PC-21 и Diamond DART-450, предложения по модернизации L-39, экзотический самопальный СР-10, и вот теперь проект реинкарнации отвергнутого МиГ-АТ), с оставлением за Як-130 роли самолета этапа повышенной летной подготовки и переходного. По всей видимости, сейчас предлагается модификация МиГ-АТ с оснащением двигателями АЛ-55И, так и не нашедшими применения в Индии (летные испытания АЛ-55И на МиГ-АТ велись в 2008 году).

Так или иначе, обновленный МиГ-АТ выглядит более перспективным и реальным кандидатом на роль самолета этапа основной подготовки, чем пресловутый СР-10, производивший впечатление "ухудшенного кустарно выполненного L-39".
30.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
L-39
АЛ-55
АЛ-55И
МиГ-АТ
СР-10
Як-130
Як-152
Компании
Pilatus Aircraft
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Бондарев Виктор

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