Венгрия закупает 20 вертолетов Н145М

Как сообщило 29 июня 2018 года европейское объединение Airbus Helicopters (часть группы Airbus), оно подписало контракт на поставку министерству обороны Венгрии 20 легких многоцелевых вертолетов Н145М. Параметры контракта не сообщаются. Вертолеты Н145М для Венгрии будут оснащены круглосуточной электронно-оптической системой, бортовым комплексом обороны, баллистической защитой, подъемной лебедкой, а также оснащены комплексом вооружения Airbus HForce, включающим нашлемный прицел и возможность применения 12.7-мм пулеметов, 20-мм пушки, 70-мм неуправлляемых и корректируемых ракет, и, потенцально, управляемых ракет класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух".

Легкий многоцелевой вертолет Airbus Helicopters Н145М с комплексом вооружения Airbus HForce во время испытаний в Венгрии, 2017 год (с) Airbus

Испытания комплекса вооружения Airbus HForce проходили на вертолете Н145М на венгерской авиабазе Папа в 2017 году, так что Венгрия стала первым заказчиком HForce.

Вертолет Н145М является военной модификацией серйино производимого c 2002 года вертолета Н145 (ранее обозначался ЕС145, дальнейшее развитие вертолета ВК-117). Поставки Н145М осуществляются с 2015 года, министерство обороны Венгрии стало четвертым заказчиком данной машины после вооруженных сил ФРГ (получивших 15 единиц Н145М), авиации ВМС Таиланда (получившей пять единиц) и министерств обороны и МВД Сербии (заказавших суммарно девять единиц в декабре 2016 года). Вертолет Н145М имеет полный взлетный вес 3700 кг и оснащается двумя турбовальными двигателями Safran Arriel 2E и комплексом цифровой авионики Helionix.

В настоящее время ВВС Венгрии располагают лишь 14 вертолетами, состоящими на вооружении 86-й вертолетной базы (MH 86. Szolnok Helikopter Bázis) в Сольнок, по сути имеющей только один батальон транспортных вертолетов (Szállítóhelikopter Zászlóalj "Ern? Rubik") в составе пяти вертолетов Ми-8Т и семи Ми-17. Еще два легких учебных вертолета Airbus Helicopters AS350 Écureuil находятся в составе смешанной учебной эскадрильи (Vegyes Kiképz? Repül?század) той же авиабазы. Предполагается, что закупаемые вертолеты Н145М заменят парк вертолетов Ми-8Т и Ми-17 в батальоне транспортных вертолетов.

Легкий многоцелевой вертолет Airbus Helicopters Н145М с комплексом вооружения Airbus HForce во время испытаний в Венгрии, 2017 год (с) Airbus