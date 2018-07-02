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В США перехватили приказ о запуске термоядерных ракет

02.07.2018 Lenta.ru 529 1
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Boeing B-52 Stratofortress
Boeing B-52 Stratofortress.
Источник: shiny4kwallpapers.com

В ночь на 27 июня 2018-го радиолюбители западного побережья США перехватили сообщения наземного командования о действиях в чрезвычайной обстановке EAM (Emergency Action Messages), адресованные межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, сообщает The Drive.

Такие передачи в условиях военных действий осуществляются в случае принятия решения о боевом применении ядерного оружия. После получения такого сообщения экипаж B-52 Stratofortress обязан запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM (Air Launched Cruise Missile), оснащенных термоядерными боеголовками.

В действительности, отмечает издание, в ночь на 27 июня 2018-го в небе над США проходили учения с участием бомбардировщиков B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолета управления и связи E-6 Mercury.

"Эти учения также являются ярким напоминанием врагам Америки о том, что ее бомбардировщики готовы и способны доставлять термоядерные боеголовки по всему миру", — отмечает издание.
29.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
E-6 Mercury
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17351
№1
02.07.2018 09:03
ресурс Лента-ру - работники на владельцев ФРС
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