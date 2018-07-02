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Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens

02.07.2018 Lenta.ru 1264 3
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Турбина Siemens
Турбина Siemens.
Источник: http://www.globallookpress.com

Первые образцы российских газовых турбин большой мощности могут появиться через три-пять лет, сообщил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация — прим. "Ленты.ру"), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет", — сказал министр.

Россия не производит газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше. Оборудование, считающееся основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется. Отсутствие российских технологий создания больших турбин в условиях западных санкций стало одной из причин спора с немецкой Siemens по поставкам силовых агрегатов в Крым.

На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и не выпускаются в промышленных масштабах.
29.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Siemens
Минпромторг РФ
ОДК УК
Роснано
Силмашин
Персоны
Мантуров Денис

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
viktorsmurov
3
№1
02.07.2018 10:52
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0
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RU
TopGear
107
№2
02.07.2018 11:57
Цитата, q
в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки
Интересно, какая именно доработка нужна?
0
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RU
Дмитрий
585
№3
02.07.2018 12:58
Цитата, q
Интересно, какая именно доработка нужна?
Еслип знали, наверное не заказывали бы "Силовым машинам" новое и очень дорогое. Читал где-то, что не стабильно они работают, причины выявить пока не могут. Это про турбины ОДК-Сатурн, Рыбинск, было.
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