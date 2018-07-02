Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens
|
|
Турбина Siemens.
Источник: http://www.globallookpress.com
Первые образцы российских газовых турбин большой мощности могут появиться через три-пять лет, сообщил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация — прим. "Ленты.ру"), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет", — сказал министр.
Россия не производит газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше. Оборудование, считающееся основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется. Отсутствие российских технологий создания больших турбин в условиях западных санкций стало одной из причин спора с немецкой Siemens по поставкам силовых агрегатов в Крым.
На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и не выпускаются в промышленных масштабах.
|
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.04.2018 Турбину положили на лопатки
02.10.2014 Выход на африканский рынок
18.09.2014 При поддержке Минпромторга РФ запускается проект освоения одного из крупнейших в мире месторождений платины «Дарвендейл» в Зимбабве
17.09.2014 Российские инвесторы приходят в Африку
19.06.2014 Есть чем заменить
27.12.2013 На поддержку отечественного энергомашиностроения заложили 17 млрд
04.12.2008 "Сатурн" на орбите власти
04.12.2008 Сдача "Сатурна"
|
viktorsmurov
3
|
№1
02.07.2018 10:52
Приглашаем сотрудников! Заработок до 20000р в день.
крупнейшие спонсоры
платят большие деньги за просмотр своих работ http://fittclicks.club/tds/85636
|
0Сообщить модератору
|
TopGear
107
|
№2
02.07.2018 11:57
Цитата, q
в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработкиИнтересно, какая именно доработка нужна?
|
0Сообщить модератору
|
Дмитрий
585
|
№3
02.07.2018 12:58
Цитата, q
Интересно, какая именно доработка нужна?Еслип знали, наверное не заказывали бы "Силовым машинам" новое и очень дорогое. Читал где-то, что не стабильно они работают, причины выявить пока не могут. Это про турбины ОДК-Сатурн, Рыбинск, было.
|
0Сообщить модератору