Назван срок появления российских аналогов турбин Siemens



Турбина Siemens.

Источник: http://www.globallookpress.com Турбина Siemens.Источник: http://www.globallookpress.com

Первые образцы российских газовых турбин большой мощности могут появиться через три-пять лет, сообщил РИА Новости глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Да, имея наработки и компетенции "Силовых машин", имея наработки "Ростеха" в лице ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация — прим. "Ленты.ру"), думаю, удастся выпустить первые образцы оборудования через три-пять лет", — сказал министр.

Россия не производит газовые турбины мощностью 110 мегаватт и выше. Оборудование, считающееся основным на теплоэлектростанциях с парогазовым циклом, импортируется. Отсутствие российских технологий создания больших турбин в условиях западных санкций стало одной из причин спора с немецкой Siemens по поставкам силовых агрегатов в Крым.

На двух электростанциях "Газпром энергохолдинга" и "Интер РАО" в России работают семь турбин 110 мегаватт производства совместного предприятия структуры "Ростеха", "Роснано" и "Интер РАО", но они требуют доработки и не выпускаются в промышленных масштабах.