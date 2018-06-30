Взрыв японской ракеты попал на видео
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Аварийный старт ракеты компании Interstellar Technologies.
Источник: The Japan Times
В сети появилось видео, на котором запечатлен неудачный запуск первой японской частной ракеты. Ролик опубликован на YouTube.
На кадрах видно, как ракета стартует и поднимается на несколько метров в воздух, однако через несколько секунд падает на землю и взрывается.
О второй провалившейся попытке запустить первую в Японии частную ракету стало известно ранее в субботу, 30 июня. Сообщалось, что пуск прошел с острова Хоккайдо. Первая попытка отправить частную японскую ракету в космос состоялась в июне прошлого года. Тогда носитель перестал выходить на связь через 70 секунд после взлета.
Разработкой ракеты занималась компания Interstellar Technologies. В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.
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30.06.2018
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