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Взрыв японской ракеты попал на видео

02.07.2018 Lenta.ru 496 0
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Ракета Interstellar Technologies
Аварийный старт ракеты компании Interstellar Technologies.
Источник: The Japan Times

В сети появилось видео, на котором запечатлен неудачный запуск первой японской частной ракеты. Ролик опубликован на YouTube.



На кадрах видно, как ракета стартует и поднимается на несколько метров в воздух, однако через несколько секунд падает на землю и взрывается.

О второй провалившейся попытке запустить первую в Японии частную ракету стало известно ранее в субботу, 30 июня. Сообщалось, что пуск прошел с острова Хоккайдо. Первая попытка отправить частную японскую ракету в космос состоялась в июне прошлого года. Тогда носитель перестал выходить на связь через 70 секунд после взлета.

Разработкой ракеты занималась компания Interstellar Technologies. В настоящее время специалисты выясняют причины случившегося.
30.06.2018
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Страны
Япония

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