Вы не преодолеете российскую ПВО! США пытаются "втюхать" F-35 немцам
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Соединенные Штаты не оставляют попыток заставить Германию приобрести широко разрекламированный американский истребитель пятого поколения F-35. Решение Германии вооружить Люфтваффе европейскими самолетами Eurofighter Typhoon, в США называют поспешным, передает "Взгляд" со ссылкой на Task & Purpose.
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Американские эксперты заявляют, что отказ от F-35 означает для Германии невозможность преодоления российской ПВО, так как по их мнению, истребитель четвертого поколения, а к нему относится европейский самолет, не способен преодолеть противовоздушную оборону России.
Здесь необходимо напомнить, что ВВС Германии имеют на вооружении устаревшие истребители "Торнадо", способные нести ядерное оружие. Предполагаемые им на замену Eurofighter Typhoon такой функции не имеют, а по имеющимся договорам, немецкие ВВС должны быть вооружены самолетами, способными нанести удар ядерным оружием. Недавно Берлин направил запрос в Вашингтон на возможность сертификации европейского самолета, но существует вероятность того, что сертификация истребителя искусственно затянется или самолет ее вообще не пройдет. С другой стороны Германия может вообще отказаться предоставлять свои самолеты для размещения американского ядерного оружия.
В самой Германии ярым сторонником приобретения американских истребителей является экс-начальник штаба немецких ВВС Карл Мюльнер, который ранее неоднократно заявлял о преимуществах F-35 над другими самолетами, за что и был уволен в начале этого года.
Ранее начальник штаба ВВС ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что Люфтваффе срочно требуется финансирование, так как самолеты находятся в плачевном состоянии.
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29.06.2018
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Владислав
17351
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№1
02.07.2018 08:55
Германии информационно не существует как минимум с момента образования Тевтонского ордена. Разве отдельные немцы и сообщества. Как государство оно окончательно прекратило существовать когда привели гитлера к власти (гаплогруппа E1b1b http://www.dailymail.co.uk/news/article-1305414/Hitler-descended-Jews-Africans-DNA-tests-reveal.html - те же первые индексы что и у Наполеона https://www.igenea.com/en/napoleon)/
С этого началось полное разрушение Европы. Таки да - оба семиты с Ближнего Востока, с корнями данной гаплогруппы в Сомали. Как и авторы плана геноцида славян "Ост" розенберг И ВЕТЦЕЛЬ. Последний встречался с сионистами в году 1942 в последний раз. Всё это НАЦИСТКИЕ ПРЕСТУПНИКИ.
Немцы давно марионетки. Шабес-гои в ВОВ для выполнения "грязной работы" по геноциду, совсем как сейчас ИГИЛовские наёмники и идиоты с бомбами. Как и поляки с 1226-30 и многие другие, нас также к 1917 "развели". На одном Васильевском острове погибли десятки тысяч семей в Блокаду, несколько тысяч еврейских в т.ч. - и русские и евреи в данном случае жеретвы геноцида. Что не мешало другой части их пускать ракеты на военные заводы - бабушка видела как вели пару.
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