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Каковы причины провала "Оплотов" на биатлоне в ФРГ? Комиссия разберется

02.07.2018 Военное обозрение 426 0
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В Киеве создана рабочая группа, призванная установить причины технических и конструкционных изъянов у танков Т-84 "Оплот", которые не позволили украинским экипажам достойно выступить на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии, передает РИА Новости.

http://www.globallookpress.com

Представители Минобороны, Генштаба, Сухопутных войск ВСУ, концерна "Укроборонпром" и предприятий украинского ОПК обсудили "всплывшие" на соревнованиях неисправности на совместном совещании и приняли решение создать специальную комиссию для выявления недостатков танка и определения путей их устранения.

Чуть ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что модернизация системы управления огнем осуществлена на пяти "Оплотах".

Там заявили, что по завершении работ были проведены приемо-сдаточные испытания боевых машин с участием представителей заказчика. Были тщательно проверены все узлы и агрегаты. Однако каких-либо недостатков выявлено не было. Об этом свидетельствует приемо-сдаточная документация.

В концерне также отметили, что после модернизации танки доказали свою эффективность на международном учении Combined Resolve X.

Напомним, украинская команда танкистов заняла последнее место на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, организованных бундесвером и американской армией. Первое место заняла Германия, набрав 1450 баллов. У Украины – 950 баллов.

В соревнованиях участвовали также команды из США, Австрии, Франции, Британии, Польши и Швеции.

Состязания проводятся в Графенвере с 2016 года. "Биатлон" включает в себя 12 этапов, в том числе стрельба в наступлении и обороне. Именно стрельбы стали одной из основных причин провала украинской команды.
29.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Германия
Польша
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Укроборонпром

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