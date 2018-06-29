Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны испытывает новые санитарные машины на базе "Водника"

02.07.2018 Военное обозрение 485 0
0
Понравилась новость?
 +3

В российской армии проходят испытания бронированные санитарно-эвакуационные машины на базе ГАЗ-39371 "Водник", сообщают Известия.

https://ru.wikipedia.org

Медицинский отсек машины оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние пострадавших до прибытия в госпиталь.

Изначально "Водник" создавался как многоцелевой армейский автомобиль для транспортировки военнослужащих и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по непролазной грязи и болотистой местности, преодолевает вброд неглубокие водные преграды. Клиренс машины – 475 мм. В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения.

Броня "Водника" гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков. Имеется возможность установки дополнительной навесной брони.

В состав медицинского оборудования входит, в том числе аппаратура стимуляции сердечной деятельности, искусственной вентиляции легких, другое реанимационное оборудование.

По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, машина способная работать на переднем крае и обеспечивающая при этом экстренную медицинскую помощь, будет востребована в армии.

Он напомнил, что в войсках уже долгое время в качестве эвакуационной машины используется гусеничный МТ-ЛБ. Это недорогая и проходимая машина, однако у нее имеется существенный недостаток: внутри не хватает места для размещения необходимого медицинского оборудования. По сути, это эвакуатор с установленными внутри носилками.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ГАЗ-39371
ГАЗ-3971
МТ-ЛБ
Компании
ГАЗ Группа
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?