Минобороны испытывает новые санитарные машины на базе "Водника"
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В российской армии проходят испытания бронированные санитарно-эвакуационные машины на базе ГАЗ-39371 "Водник", сообщают Известия.
https://ru.wikipedia.org
Медицинский отсек машины оснащен набором диагностического и реанимационного оборудования, что позволяет стабилизировать состояние пострадавших до прибытия в госпиталь.
Изначально "Водник" создавался как многоцелевой армейский автомобиль для транспортировки военнослужащих и грузов по всем видам дорог, в том числе по труднопроходимой местности. Машина легко передвигается по непролазной грязи и болотистой местности, преодолевает вброд неглубокие водные преграды. Клиренс машины – 475 мм. В 2001 году они успешно прошли испытания в Чечне в качестве автомобилей сопровождения.
Броня "Водника" гарантировано защищает экипаж и раненых от пуль калибра 7,6 мм и осколков. Имеется возможность установки дополнительной навесной брони.
В состав медицинского оборудования входит, в том числе аппаратура стимуляции сердечной деятельности, искусственной вентиляции легких, другое реанимационное оборудование.
По мнению военного эксперта Олега Желтоножко, машина способная работать на переднем крае и обеспечивающая при этом экстренную медицинскую помощь, будет востребована в армии.
Он напомнил, что в войсках уже долгое время в качестве эвакуационной машины используется гусеничный МТ-ЛБ. Это недорогая и проходимая машина, однако у нее имеется существенный недостаток: внутри не хватает места для размещения необходимого медицинского оборудования. По сути, это эвакуатор с установленными внутри носилками.
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29.06.2018
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