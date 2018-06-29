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Минобороны РФ до конца года получит восемь отремонтированных "стратегов"

02.07.2018 Военное обозрение 315 0
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Министерство обороны России планирует получить от ПАО "Туполев" до конца этого года восемь отремонтированных стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Об этом в пятницу на селекторном совещании военного ведомства заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Минобороны РФ

В своем выступлении глава российского военного ведомства заявил, что ПАО "Туполев" до конца 2018 года отремонтирует восемь стратегических бомбардировщиков, в результате чего появится возможность продлить сроки эксплуатации стратегов и повысить их боевые возможности. Министр добавил, что на сегодняшний день очень важно качественно и в срок провести ремонт и модернизацию самолетов, являющихся важной составляющей ядерной триады России.

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла поступили на вооружение советской Дальней авиации в 1987 году. Самолёт максимальной взлётной массой 275 т способен развивать скорость до 2200 км/ч и может нести до 45 т боеприпасов. На вооружении российской армии состоят 16 бомбардировщиков Ту-160, постепенно модернизируемых до версии Ту-160М. Помимо замены двигателей и бортового оборудования, Ту-160М получают расширенную номенклатуру вооружений — в частности, самолёты смогут применять перспективные стратегические крылатые ракеты Х-101/Х-102.

Ту-95МС — ракетоносец, выпуск которого налажен в 1981 году. Ту-95МС выполнен на основе Ту-142МК, представляет свободнонесущий цельнометаллический среднеплан с четырьмя турбовинтовыми двигателями, которые расположены в стреловидных крыльях. Серийное производство Ту-95МС закончено в 1992 году, всего их выпущено 90 штук. Вооружение Ту-95МС составляют 6 ракет X-55, в барабанной установке в фюзеляже. Ещё 10 ракет может быть размещено на внешних подвесках.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-142
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит

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