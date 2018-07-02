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Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?

02.07.2018 Военное обозрение 1147 3
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Генеральный конструктор Объединённой авиастроительной корпорации Сергей Коротков, выступая на слушаниях перед членами Совета федерации, рассказал о возобновлении работ на проектом самолёта. Речь идёт о проекте МиГ-АТ. Это проект, который мыслился как замена "летающим партам" - чешским учебным L-29 и L-39. Работы над проектом велись в середине 90-х, однако в итоге МиГ-АТ так и не суждено было оказаться в войсках. При этом первый полёт опытного образца поднялся в воздух в 1996 году.

В 2008 году самолёт уже выполнил полёт с новым турбореактивным двигателем АЛ-55И. Испытания проводились на аэродроме Жуковский. Машина была в небе около получаса и поднималась на высоту до 3 тысяч метров.

Википедия

Сергея Короткова цитирует РИА Новости:

Минобороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность серийного производства (МиГ-АТ). Вначале поведение испытаний и сдача заказчику. На всё про всё три года, то есть уже через три года должна выпускается серийная продукция, мы к этому стремимся.

МиГ-АТ – российский реактивный учебно-боевой самолёт. В корпорации МиГ отмечают, что на сегодняшний день программа может быть возобновлена в реализации, для чего будет достаточно появление инвестора. Технологические процессы законсервированы, но не ликвидированы.

Причиной того, что в своё время МиГ-АТ так и не стал основным УБС ВКС РФ и не пошёл на экспорт, можно считать проигрыш конкурентной борьбы с его стороны другому УБС – Як-130. При этом к Як-130, который уже несколько лет стоит на вооружении ВКС России, нередко возникают претензии со стороны лётного состава. Вероятно, и по этой причине МО РФ ставит задачу по возобновлению работ над проектом МиГ-АТ.

О стоимости реализации программы массового производства УБС МиГ-АТ не сообщается.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чехия
Продукция
L-39
АЛ-55
АЛ-55И
МиГ-АТ
Як-130
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Владислав
17351
№1
02.07.2018 08:29
Это шаг назад. Его нишу лучше занимает СР-10 как реактивный самолёт первоначального обучения.
Если для дрона тоже, т.к. стоимость СР-10 в сообщениях разработчиков несколько лет назад была всего 14кг золотом.МиГ -АТ в несколько раз дороже при НАМНОГО более худшей манёвренности.

Заявленной отрицательной перегрузки -8 НИ ОДИН не только тренировочный но и боевой самолёт в мире не выдержит. Разве Су-57.

Машина имеет выдающиеся ТТХ в истории авиации.

Кроме того сразу готовился на его базе ударный дрон с очень хорошей для такой нагрузки манёвренностью и себестоимостью производства.

2-3 машины заменяют Як-130, стоящий в раз 5 дороже чем они. В целом целесообразнее мелочь выпускать а крупные только для неделимых нагрузок. Пилоты ненужны для такой техники - у человека отвратительная реакция.

Машину нужно строить крупной серией и ни в коем случае не мучать сертификациями. Для установки РЭБ и оружия направленной энергии она гораздо лучше подходит чем Як-130 ввиду гидравлики в управлении.
+2
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UA
TAMERLAN
1187
№2
02.07.2018 09:00
Цитата, q
Это шаг назад. Его нишу лучше занимает СР-10 как реактивный самолёт первоначального обучения.
Согласен, меня этот самолет тоже заинтриговал. А МиГ-АТ.... какой в нем смысл, его место занято Як-130.
0
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BY
siamsky
1034
№3
02.07.2018 18:03
Может, это вариант финансовой поддержки МиГа, который сейчас не в лучшей форме? Чтобы занимался хоть чем-нибудь и не умирал?

А то все последние годы только об "очередных сокращениях" и "реструктуризациях активов" и пишут...
0
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