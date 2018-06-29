США поставят Тайваню плавающие БТР AAV7A1

Морская пехота Тайваня получит 36 гусеничных плавающих бронетранспортеров AAV7A1 в рамках американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Поставка бронетранспортеров планируется к июлю 2020 года, стоимость контракта включая поставку оборудования, запчастей, техническую поддержку, обучение личного состава и т.д. составит 375 млн долларов, передает блог bmpd.

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Согласно условиям контракта, из 36 планируемых к поставке машин 30 будут линейными бронетранспортерами AAV7A1, четыре - командно-штабными машинами AAVC7A1 и две - бронированными ремонтно-эвакуационными машинами AAVR7A.

Амфибийный бронетранспортер серии AAV7 был изначально разработан для Корпуса морской пехоты США, и серийно производился на предприятии в Йорке (последовательно принадлежавшем корпорациям FMC Corporation, затем United Defense, и затем BAE Systems). В 1982 г., FMC получила контракт на выполнение работ по программе продления срока службы LVTP-7 (LVT-7 Service Life Extension Program), в соответствии с которой LVTP-7 модифицировались в улучшенный тип AAV-7A1 путем установки нового двигателя, трансмиссии и систем вооружения и повышения удобства эксплуатации машины в целом. Дизельный двигатель Cummins VT400 заменил GM 8V53T, была установлена трансмиссия HS-400-3A1.

Характеристики AAV-7A1:

Экипаж, чел.: 3+25;

Масса, кг: 22800-29100;

Габаритные размеры, мм: длина – 7940, ширина – 3270, высота - 3260;

Бронирование, мм: противопульное и противоосколочное; лоб корпуса – 30, борт - 35 и 45, корма - 35, крыша и днище – 30;

Двигатель: Cummins VT 400 903;

Скорость, км/ч: на суше – 64, на воде – 13;

Удельная мощность, л. с./т: 18;

Запас хода, км: 480;

Вооружение: 40-мм автоматический гранатомет MK-19 (864 патрона) или 25 мм автоматическая пушка M242 Bushmaster (900 патронов)

Дополнительное вооружение: 12,7 мм пулемет M2HB (1200 патронов)