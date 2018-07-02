В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника
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На Новосибирском авиационном заводе прошла выкатка перспективного тяжелого ударного беспилотника проекта "Охотник-Б". По сообщению информированного источника, в настоящее время БЛА проходит цикл наземных испытания, первый полет запланирован на 2019 год.
Минобороны РФ
Каких либо технических подробностей по беспилотнику не приводится, известно, что разработка по проекту "Охотник-Б" началась в конце 2012 года по заказу Минобороны РФ. Головным разработчиком аппарата является компания "Сухой" при участии "МиГа". По некоторым данным, в конструкции "Охотника-Б" используются технологии перспективного тяжелого истребителя Т-50 (ПАК ФА).
Минобороны РФ
Фото якобы беспилотника "Охотник-Б" появилось летом прошлого года на авиационных сайтах и форумах, но подлинность его ничем не подтверждена. Если все-таки судить по нему, то новый БЛА разрабатывается по схеме "летающее крыло". Аналогичная конструкция использовалась в проекте беспилотного аппарата "Скат" в 1990-х годах. Между тем ранее сообщалось, что "Охотник-Б" может быть выполнен по модульной схеме — это позволит варьировать полезную нагрузку исходя из конкретной боевой задачи. По имеющейся в Сети информации, дальность полета БЛА составит около шести тысяч километров при скорости до одной тысячи км/час. Взлетная масса БЛА составит 20 тонн.
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29.06.2018
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Владислав
17351
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№1
02.07.2018 08:16
4-5т нагрузки максимум.
В целом дрон актуален если маневрировать может и есть защита от лазерного излучения. Скажем дроны класса нагрузок с нескольких кг уже можно во фронтальной зищитить на воздействие до 1мин-100с от 100кВт лазера. \\Абляция, отражающие технологии, Охлаждение как в стволе Коалиции и проч.
Если на орбите висят лазеры могут прожечь крыло и все. Если у вас есть >1Вт лазер или работали с лазером в несколко Дж короткоимпульсном, то это возможно. Особенно с композитами типа углепластик.
Повесили группировку спутников и пока их не выведете счастья не будет. Про йод-кислород-фуллереновый лазер с солнечной накачкой уже писал. Работа была открытой. НИИ ЛФ, ГОИ .
Понятие малой заметности это функция от ваших средств наблюдения и компетентности, степени и качества управления, направленности целей реальных у управленцев высшего звена.
Тепловая заметность в десятки мегаватт всё равно есть. КР засечь можно с гораздо более слабой ИК заметностью при криогенной матрице со сканированем и оптике с большой апертурой, NA.
Ну а главное - хвост из несгоревших углевооородов и образовавшихся соединений будет а сечётся он рамановскими лидарами вплоть до орбиты (есть и авиационного базирования).
Скажем контролируют рубежи пересечения. В этом случае головка проще, при ЭОП может хватить и 2-4линейной полоски от сканнера штрихкода - я лет 17 назад именно её предлагал для спектрометра+ЭОП (линейного типа можно иметь с более высокой в линии разрешающей способностью чем лучшие изображающие ЭОП+оптоволоконная шайба+люминесцентный фотопреобразователь. Далее того или иного вида сканирование, как на видеокамерах СССР работавших на Луне.
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