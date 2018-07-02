В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника

Владислав 17351

№1 02.07.2018 08:16 4-5т нагрузки максимум.



В целом дрон актуален если маневрировать может и есть защита от лазерного излучения. Скажем дроны класса нагрузок с нескольких кг уже можно во фронтальной зищитить на воздействие до 1мин-100с от 100кВт лазера. \\Абляция, отражающие технологии, Охлаждение как в стволе Коалиции и проч.



Если на орбите висят лазеры могут прожечь крыло и все. Если у вас есть >1Вт лазер или работали с лазером в несколко Дж короткоимпульсном, то это возможно. Особенно с композитами типа углепластик.



Повесили группировку спутников и пока их не выведете счастья не будет. Про йод-кислород-фуллереновый лазер с солнечной накачкой уже писал. Работа была открытой. НИИ ЛФ, ГОИ .



Понятие малой заметности это функция от ваших средств наблюдения и компетентности, степени и качества управления, направленности целей реальных у управленцев высшего звена.



Тепловая заметность в десятки мегаватт всё равно есть. КР засечь можно с гораздо более слабой ИК заметностью при криогенной матрице со сканированем и оптике с большой апертурой, NA.

Ну а главное - хвост из несгоревших углевооородов и образовавшихся соединений будет а сечётся он рамановскими лидарами вплоть до орбиты (есть и авиационного базирования).

Скажем контролируют рубежи пересечения. В этом случае головка проще, при ЭОП может хватить и 2-4линейной полоски от сканнера штрихкода - я лет 17 назад именно её предлагал для спектрометра+ЭОП (линейного типа можно иметь с более высокой в линии разрешающей способностью чем лучшие изображающие ЭОП+оптоволоконная шайба+люминесцентный фотопреобразователь. Далее того или иного вида сканирование, как на видеокамерах СССР работавших на Луне.