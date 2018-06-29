В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой
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В Сети появилось фото иракской боевой машины пехоты – БМП-1 – со скорострельной пушкой калибра 23 мм вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром", сообщает Российская газета.
https://twitter.com/KLKAMASH2018
Наблюдатели неоднозначно восприняли эту информацию. Некоторые не поверили в возможность такого перевооружения. Другие, напротив, считают, что для создания подобной модификации особых технических решений не требуется: при минимальных затратах и некоторых доработках получается весьма интересная бронемашина.
Речь идет об автоматической 23-мм пушке 2А14, которая является частью известной зенитной установки – ЗУ-23-2.
Ее вес – 76 кг, длина с пламегасителем – около двух метров. Дальность стрельбы по наземным целям – до двух километров, скорострельность – около 1000 выстр/мин.
Ранее такие пушку можно было встретить на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением.
Как отмечают эксперты, возможности ЗУ-23-2 высоко оцениваются иракскими военнослужащими. Установка монтируется на различные образцы колесной и гусеничной техники.
Пару лет назад умельцы восстановили несколько самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", оставшихся со времен Саддама Хусейна. Правда, вместо штатной четырехствольной машина получила двуствольную "зушку".
https://twitter.com/KLKAMASH2018
А что касается 73-мм орудия 2А28 "Гром", то и они продолжают службу, только теперь в качестве буксируемого и возимого оружия.
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29.06.2018
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