В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой

В Сети появилось фото иракской боевой машины пехоты – БМП-1 – со скорострельной пушкой калибра 23 мм вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром", сообщает Российская газета.

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Наблюдатели неоднозначно восприняли эту информацию. Некоторые не поверили в возможность такого перевооружения. Другие, напротив, считают, что для создания подобной модификации особых технических решений не требуется: при минимальных затратах и некоторых доработках получается весьма интересная бронемашина.

Речь идет об автоматической 23-мм пушке 2А14, которая является частью известной зенитной установки – ЗУ-23-2.

Ее вес – 76 кг, длина с пламегасителем – около двух метров. Дальность стрельбы по наземным целям – до двух километров, скорострельность – около 1000 выстр/мин.

Ранее такие пушку можно было встретить на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением.

Как отмечают эксперты, возможности ЗУ-23-2 высоко оцениваются иракскими военнослужащими. Установка монтируется на различные образцы колесной и гусеничной техники.

Пару лет назад умельцы восстановили несколько самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", оставшихся со времен Саддама Хусейна. Правда, вместо штатной четырехствольной машина получила двуствольную "зушку".

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А что касается 73-мм орудия 2А28 "Гром", то и они продолжают службу, только теперь в качестве буксируемого и возимого оружия.