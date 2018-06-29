Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Ираке БМП-1 вооружили 23-мм пушкой

02.07.2018 Военное обозрение 420 0
0
Понравилась новость?
 0

В Сети появилось фото иракской боевой машины пехоты – БМП-1 – со скорострельной пушкой калибра 23 мм вместо штатного 73-мм орудия 2А28 "Гром", сообщает Российская газета.

https://twitter.com/KLKAMASH2018

Наблюдатели неоднозначно восприняли эту информацию. Некоторые не поверили в возможность такого перевооружения. Другие, напротив, считают, что для создания подобной модификации особых технических решений не требуется: при минимальных затратах и некоторых доработках получается весьма интересная бронемашина.

Речь идет об автоматической 23-мм пушке 2А14, которая является частью известной зенитной установки – ЗУ-23-2.

Ее вес – 76 кг, длина с пламегасителем – около двух метров. Дальность стрельбы по наземным целям – до двух километров, скорострельность – около 1000 выстр/мин.

Ранее такие пушку можно было встретить на модернизированных гусеничных бронетранспортерах БТР-50, которые получили башню с вооружением.

Как отмечают эксперты, возможности ЗУ-23-2 высоко оцениваются иракскими военнослужащими. Установка монтируется на различные образцы колесной и гусеничной техники.

Пару лет назад умельцы восстановили несколько самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", оставшихся со времен Саддама Хусейна. Правда, вместо штатной четырехствольной машина получила двуствольную "зушку".

https://twitter.com/KLKAMASH2018

А что касается 73-мм орудия 2А28 "Гром", то и они продолжают службу, только теперь в качестве буксируемого и возимого оружия.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
2A28
БМП-1
БТР-50
Шилка

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:42
  • 28
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?