Позор лучшего украинского танка в НАТО
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Украинский танк Т-84 "Оплот".
Источник: © flickr.com, Victor Dashkiyeff
По факту неисправности украинских танков Т-84 "Оплот", которые были обнаружены во время международных танковых соревнований Strong Europe Tank Challenge-2018 в Германии, создана рабочая группа, которая определит причины выявленных технических и конструкционных недостатков.
В пресс-службе ГК "Укроборонпрома" на запрос "Обозревателя" сообщили, что в 2018 году, в соответствии с заказом Министерства обороны Украины, ГП "Завод им. Малышева" и ГП "ХКМБ им. Морозова", входящие в состав ГК "Укроборонпром" провели работы по ремонту с элементами модернизации системы управления огнем пяти танков Т-84.
"После завершения работ, в соответствии с существующим порядком, был осуществлен прием указанных танков путем проведения приемо-сдаточных испытаний, включающих также проверку заказчиком, в данном случае Министерством обороны Украины, всех узлов и агрегатов, качество проведенных работ и фиксирования всех неисправностей. А в случае их выявления - техника не принимается", - сообщили в пресс-службе.
В концерне отметили, что при проверке и во время испытаний экипажами Т-84 каких-либо недостатков зафиксировано не было. "После этого переданные основные боевые танки Т-84 активно эксплуатировались, в том числе, в соответствии с сообщениями Министерства обороны Украины, доказали свою эффективность во время проведения международных учений Combined Resolve X", - говорится в ответе пресс-службы.
Что касается неисправностей "Оплота", которые были обнаружены на международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge-2018, по этому факту ГК "Укроборонпром" и Министерство обороны Украины уже провели "круглый стол", на котором присутствовали представители концерна, предприятий, производивших работы над Т-84, Министерства обороны, Генерального штаба, Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"По результатам проведенного круглого стола было принято решение создать рабочую группу, которая должна определить причины выявленных технических и конструкционных недостатков, а также определить эффективные средства предупреждения подобных инцидентов", - сообщили в пресс-службе концерна.
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Ранее сообщалось, что в 2018 году украинские танкисты приняли участие в международных танковых соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, проходивших в Германии. При этом отмечалось, что если в 2017 году украинцы финишировали пятми из шести команд, то в этом году заняли последнее из восьми участников. У "Оплотов", в частности, заклинивало механизм заряжания, половина датчиков оказались нерабочими, а проводка искрилась. Участник команды из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев так прокомментировал ситуацию в интервью изданию "Новинарня": "Новые машины сломались в первый же день. Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики. Система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась… Команде пришлось решать эту проблему вручную прямо во время соревнований…. Не было и стабилизации пушки".
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27.06.2018
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