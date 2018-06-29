NASA заказало разработку аппарата "парящее крыло" для исследования атмосферы Венеры



Эмблема Национального Управления Аэронавтики и Космонавтики США (National Aeronautics and Space Administration). Эмблема Национального Управления Аэронавтики и Космонавтики США (National Aeronautics and Space Administration).

Аппарат будет способен уцелеть в вихревых потоках, где скорость ветра достигает 360 км/ч

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Контракт на разработку аппарата для исследования атмосферы Венеры предоставило NASA американской компании Black Swift Technology (BST).

"Ранее наша компания занималась созданием аппаратов для наблюдения за лесными пожарами, извержением вулканов, за торнадо и ураганами, - сообщил главный управляющий BST Джек Элстон. - Теперь мы сосредоточим усилия на создании аппарата для исследований в экстремальных условиях атмосферы Венеры".

На Венере атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа и азота, в 90 раз плотнее, чем у поверхности Земли, давление на поверхности планеты такое же, как в океане на глубине 1 километра, а температура на поверхности - 467 градусов Цельсия.

По словам Элстона, аппарат для исследования атмосферы Венеры типа "парящее крыло" будет способен не только уцелеть в вихревых потоках в верхних слоях атмосферы, где скорость ветра достигает 360 км/ч, но и проводить заборы проб на определенных высотах.

Ранее рассматривалась возможность изучения Венеры с помощью аэростата на высоте 55 километров от поверхности планеты. Такой аэростат мог бы находиться в верхних слоях атмосферы Венеры от шести месяцев до одного года.

Первым аппаратом, предназначенным для изучения Венеры, стала советская межпланетная станция "Венера-1" запущенная 12 февраля 1961 года. В 1975 году советские станции "Венера-9" и "Венера-10" передали первые фотографии поверхности Венеры, а в 1982 году "Венера-13" и "Венера-14" передали цветные изображения.

Сейчас российско-американская рабочая группа разрабатывает концепцию международного проекта по изучению Венеры (проект "Венера-Д"), который, в частности, может предусматривать использование субспутника массой до 120 кг и аэростатных зондов для работы в атмосфере Венеры. Ранее стало известно, что станция "Венера-Д" может быть запущена в 2026 году.