Летчики ПВО за неделю пять раз поднимались на перехват у границ РФ
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС,
Воздушную разведку вдоль границ на минувшей неделе вели 20 летательных аппаратов
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские военные летчики пять раз за минувшую неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов, сообщает в пятницу официальное печатное издание Минобороны России "Красная звезда".
Из данных, приведенных изданием, следует, что воздушную разведку вдоль границ России на минувшей неделе вели 20 летательных аппаратов.
По информации газеты, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Кроме того, отмечается, что российские военные провели инспекцию в США в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), а также инспекции в рамках реализации Венского документа 2011 году в Турции и Болгарии. Специалисты США провели одну инспекцию на территории России в рамках договора о СНВ.
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29.06.2018
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