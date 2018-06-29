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Источник: ракета "Булава" принята на вооружение

02.07.2018 ТАСС 389 0
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Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года
Залповый пуск баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в мае 2018 года.
Источник: © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Ракета успешно прошла испытания, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 "Булава" по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность "Булавы" подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны", - сообщил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок.

Всего с 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты Р-30, примерно треть из них сопровождали различные технические проблемы. Последнее испытание состоялось 22 мая 2018 года - подводная лодка К-535 "Юрий Долгорукий" выпустила залпом сразу четыре "Булавы". Опытная эксплуатация ракеты началась в 2013 году, когда в состав ВМФ России был принят головной ракетоносец проекта 955.
29.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Юрий Долгорукий
Компании
МИТ
Проекты
955 Борей

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